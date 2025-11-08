HILIGHT
พิมรี่พาย โอนเลย 1 แสน ให้ อ.สกล หมอนทองวิทยา ลั่นอัดฉีด ตลอดชีวิต - จ่อสร้างสนามบอล


          พิมรี่พาย โอนเลย 1 แสน ประกาศอัดฉีด อ.สกล เดือนละ 10,000 ตลอดชีวิต สนับสนุนทีม หมอนทองวิทยา พร้อมสั่งสร้างสนามฟุตบอลให้ 

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

          แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ระหว่าง หมอนทองวิทยา ที่มากับรถขนความฝัน พบ อบจ.ชัยนาท จะจบลงโดยที่ หมอนทองวิทยา ไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ดั่งใจหวัง แต่ความทุ่มเทของเด็ก ๆ ตลอดจน อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ก็ได้เป็นที่ประจักษ์ และทำให้ชื่อของ หมอนทองวิทยา จาก จ.ฉะเชิงเทรา กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างมาก 
          
          ล่าสุด (8 พฤศจิกายน 2568) พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง ได้โพสต์ข้อความพร้อมอัดฉีดทีมหมอนทองวิทยา แบบจัดเต็ม เริ่มตั้งแต่ยอดเงินอัดฉีดที่มอบให้แก่ อ.สกล ไปจนถึงการสร้างสนามฟุตบอลใหม่แก่เด็ก ๆ ให้ได้ฝึกซ้อมกัน 
          

          โดยข้อความของ พิมรี่พาย ระบุว่า "อ.สกล รับเงินอัดฉีด เดือนละ 10,000 บาททุกเดือนตลอดชีวิตค่ะ" พร้อมโชว์สลิป โอนเงินอัดฉีดก้อนแรก จำนวน 100,000 บาท เข้าบัญชีส่วนตัวของ อ.สกล
          
          และยังมีชอตขณะที่ พิมรี่พาย ยืนชมการแข่งขันแบบสด ๆ โดยบอกว่า "ชัยนาทดีใจด้วย แต่หมอนทองไม่เป็นไร แพ้ไม่เป็นไร คนไทยมาร่วมกันสร้างสนามบอลให้เด็กหมอนทองกัน เดี๋ยวพี่จัดการสนามบอลให้ใหม่" 
          
          ส่วนเงินอัดฉีดที่จะโอนให้ อ.สกล นั้น ให้อาจารย์นำไปบริหาร ให้เด็ก และดูแลตัวเอง ตลอดชีวิตไปเลย 

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

หมอนทองวิทยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

