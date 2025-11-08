พิมรี่พาย โอนเลย 1 แสน ประกาศอัดฉีด อ.สกล เดือนละ 10,000 ตลอดชีวิต สนับสนุนทีม หมอนทองวิทยา พร้อมสั่งสร้างสนามฟุตบอลให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ระหว่าง หมอนทองวิทยา ที่มากับรถขนความฝัน พบ อบจ.ชัยนาท จะจบลงโดยที่ หมอนทองวิทยา ไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ดั่งใจหวัง แต่ความทุ่มเทของเด็ก ๆ ตลอดจน อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ก็ได้เป็นที่ประจักษ์ และทำให้ชื่อของ หมอนทองวิทยา จาก จ.ฉะเชิงเทรา กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างมาก
ล่าสุด (8 พฤศจิกายน 2568) พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง ได้โพสต์ข้อความพร้อมอัดฉีดทีมหมอนทองวิทยา แบบจัดเต็ม เริ่มตั้งแต่ยอดเงินอัดฉีดที่มอบให้แก่ อ.สกล ไปจนถึงการสร้างสนามฟุตบอลใหม่แก่เด็ก ๆ ให้ได้ฝึกซ้อมกัน
โดยข้อความของ พิมรี่พาย ระบุว่า "อ.สกล รับเงินอัดฉีด เดือนละ 10,000 บาททุกเดือนตลอดชีวิตค่ะ" พร้อมโชว์สลิป โอนเงินอัดฉีดก้อนแรก จำนวน 100,000 บาท เข้าบัญชีส่วนตัวของ อ.สกล
และยังมีชอตขณะที่ พิมรี่พาย ยืนชมการแข่งขันแบบสด ๆ โดยบอกว่า "ชัยนาทดีใจด้วย แต่หมอนทองไม่เป็นไร แพ้ไม่เป็นไร คนไทยมาร่วมกันสร้างสนามบอลให้เด็กหมอนทองกัน เดี๋ยวพี่จัดการสนามบอลให้ใหม่"
ส่วนเงินอัดฉีดที่จะโอนให้ อ.สกล นั้น ให้อาจารย์นำไปบริหาร ให้เด็ก และดูแลตัวเอง ตลอดชีวิตไปเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา