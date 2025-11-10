เปิด 7 นิสัยที่อาจทำให้เลือดหนืด หัวใจล้าไม่รู้ตัว แต่ละข้อนี่ คนไทยชอบทำ ใกล้ตัวมาก

เปิด 7 นิสัยที่อาจทำให้เลือดหนืด หัวใจล้าไม่รู้ตัว แต่ละข้อนี่ คนไทยชอบทำทั้งนั้น ใกล้ตัวมาก ตั้งแต่อาหารการกินจนถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก หมอเจด ของ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีการโพสต์เตือนถึง 7 นิสัยที่ทำบ่อย ๆ อาจทำให้เลือดหนืด หัวใจล้าไม่รู้ตัว ดังนี้
1. กินเค็มจัด
คนที่ติดกินเค็มจัดต้องระวังเลยครับ เพราะอาหารเค็มทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้ในหลอดเลือดมากขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น เลือดหนืดและข้นจนหัวใจต้องทำงานหนัก ไม่ว่าจะเป็นขนมถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารแปรรูป ล้วนมีโซเดียมสูงทั้งนั้นเลย
ทางที่ดีควรลดเติมน้ำปลาเพิ่ม หรือลดอาหารรสจัด ถ้าทำเองให้ชิมก่อนปรุง เพื่อให้เลือดเจือจางและหมุนเวียนดีขึ้นครับ
2. ชอบกินของมัน ของทอด
อย่างที่รู้กันครับของมันของทอดกินเยอะทีเสี่ยงหลายโรคตามมา เลือดหนืดก็เช่นกันครับ ไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวจากอาหารทอดซ้ำ ๆ ทำให้ไขมันเลว (LDL) เพิ่มขึ้น เลือดข้นเหนียว เสี่ยงหลอดเลือดอุดตัน หัวใจต้องสูบฉีดแรงกว่าเดิมหลายเท่า
ลดการกินของทอด ของมัน กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแทน และเสริมผัก ผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง เช่น แอปเปิ้ล โอ๊ต ถั่ว ช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย
3. นั่งนาน ไม่ขยับตัว
นั่งทำงานหรือดูทีวีนานไม่ขยับตัวเลย ถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายตอนเช้าไปแล้ว แต่ถ้าไม่ขยับตัวเกิน 2–3 ชั่วโมง ก็เสี่ยงครับ เลือดจะไหลเวียนช้าลง โดยเฉพาะที่ขาและหัวใจ ทำให้เลือดหนืดและเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย
แนะนำให้ลุกยืดเส้น เดินรอบโต๊ะทุก 1 ชั่วโมง หรือทำ ยืดขา–หมุนข้อเท้า ขณะนั่ง ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี หัวใจไม่ต้องทำงานหนักครับ
4. ดื่มน้ำน้อยเกินไป
บางคนตื่นขึ้นมาแล้วลืมดื่มน้ำ หรือทั้งวันนี้ไม่ค่อยแตะน้ำเปล่าเลย ดื่มแต่น้ำหวาน รู้ไหมครับว่า ดื่มน้ำน้อย = เลือดเข้มข้นขึ้น ร่างกายจะดึงน้ำออกจากเซลล์มาผสมในเลือด ทำให้เหนียว หนืด และไหลช้า
ลดน้ำหวานลง และดื่มน้ำเปล่าให้พอวันละ 6-8 แก้ว (หรือ 30 มล./นน.ตัว 1 กก.) ถ้าฉี่สีเข้ม-ปากแห้ง แปลว่าร่างกายเริ่มขาดน้ำแล้วครับ
5. ดื่มกาแฟ-ชาเยอะเกิน
หลายคนคิดว่าก่อนทำงานต้องเติมคาเฟอีนเข้าไปจะได้มีแรงทำงาน บางคนก็อัดเข้าไปถึง 2-3 แก้วในหนึ่งวัน ยิ่งทำร้ายตัวเองไปกันใหญ่เลยครับ เพราะว่าคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ทำให้ร่างกายขาดน้ำ เลือดจึงหนืดง่าย และหัวใจเต้นแรงขึ้น
ลดปริมาณลงดูครับ จำกัดคาเฟอีนไม่เกิน 2 แก้ว/วัน และดื่มน้ำเปล่าตาม 1 แก้วทุกครั้ง ถ้าอยากสดชื่น ลองเปลี่ยนเป็นชาเขียวอ่อนแทนครับ
6. นอนดึก พักผ่อนไม่พอ
เลิกงานดึกหรือดูหนังเพลินรู้ตัวอีกทีก็ดึกแล้ว ยิ่งปล่อยตัวเองจนเคยชินยิ่งมีปัญหาครับ การนอนน้อยทำให้ฮอร์โมนความเครียด (คอร์ติซอล) สูง ร่างกายจะหลั่งสารที่ทำให้เลือดข้นหนืดและอักเสบง่าย
แนะนำให้เข้านอนก่อนเที่ยงคืน และนอนให้ครบ 6–8 ชั่วโมง ช่วยให้หัวใจได้พักเต็มที่ ลดความหนืดของเลือดและความดันได้จริง
7. เครียดสะสม ไม่ปล่อยวาง
นั่งคิด ฟุ้งซ่านทั้งวัน คือหนึ่งในตัวร้ายที่ทำให้เลือดหนืดได้ครับ เพราะความเครียดทำให้หลอดเลือดหดตัว หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเลือดข้นและเหนียวขึ้นโดยไม่รู้ตัว
ลองฝึกหายใจลึก ๆ 5 นาทีต่อวัน เดินช้า ๆ หลังอาหาร ทำสมาธิสั้น ๆ ก่อนนอน หรือหากิจกรรมที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ เล่นกับสัตว์เลี้ยง เท่านี้จะช่วยให้หัวใจคลายตัว และเลือดกลับมาไหลเวียนดีขึ้นครับ
เลือดหนืดไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นผลจาก นิสัยเล็ก ๆ ที่สะสมทุกวัน แค่ลดเค็ม ลดของทอด ดื่มน้ำให้พอ และขยับร่างกายสม่ำเสมอ หัวใจจะเบาลง เลือดไหลดี สมองสดชื่น และพลังชีวิตกลับมาอีกครั้งครับ