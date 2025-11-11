ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิ ได้เงินเพิ่มขึ้น ยังจ่ายสมทบเท่าเดิม

ประกันสังคม (สปส.) เตรียมยกระดับสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายสมทบเท่าเดิมแต่สิทธิเพิ่มหลายเท่า เช็กได้ที่นี่
สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับการปรับปรุง ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร เพื่อให้เหมาะกับเศรษฐกิจยุคใหม่ และการใช้ชีวิตของแรงงานนอกระบบในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย
ปรับเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ปรับเพิ่มเงินเป็น 300 บาท/คน/เดือน สูงสุด 2 คน และขยายอายุสิทธิถึง 7 ปีบริบูรณ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ความคืบหน้า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ กลุ่มคนทำงานอิสระครั้งใหญ่ โดยยังคงจ่ายเงินสมทบเท่าเดิมในทุกทางเลือก แต่สิทธิที่จะได้รับ เพิ่มขึ้นหลายเท่า
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงินสมทบรายเดือน ได้ 3 ทางเลือก
- ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 70 บาท/เดือน – คุ้มครอง 3 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต)
- ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 100 บาท/เดือน – คุ้มครอง 4 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ)
- ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 300 บาท/เดือน – คุ้มครอง 5 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ, สงเคราะห์บุตร)
สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับการปรับปรุง ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร เพื่อให้เหมาะกับเศรษฐกิจยุคใหม่ และการใช้ชีวิตของแรงงานนอกระบบในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มเป็น 200 บาทต่อครั้ง (จากเดิม 50 บาท) สูงสุด 3 ครั้งต่อปี
หากแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ยังได้รับเงิน วันละ 200 บาท ตั้งแต่วันแรก ที่เริ่มหยุดพัก
- ทางเลือกที่ 1–2 เบิกได้สูงสุด 30 วัน/ปี
- ทางเลือกที่ 3 เบิกได้สูงสุด 90 วัน/ปี
นอกจากนี้ หากเกิดโรคระบาด เช่น โควิด-19 และได้รับคำสั่งกักตัวจากเจ้าหน้าที่ ก็สามารถรับเงินทดแทนได้ แม้ไม่ได้เข้าพักในโรงพยาบาล
กรณีทุพพลภาพ
ปรับเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ทางเลือกที่ 1–2 รับ 1,000–2,000 บาท/เดือน
- ทางเลือกที่ 3 รับ 1,500–3,000 บาท/เดือน
สงเคราะห์บุตร
บำเหน็จชราภาพ
- หากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนครบ 60 ปี สามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าได้ หากไม่ระบุ ระบบจะเฉลี่ยให้คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรในส่วนเท่า ๆ กัน
เพิ่มช่องทางเบิกสิทธิผ่านออนไลน์
- ช่องทางเบิกสิทธิผ่านระบบ e-Self Service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ระบบเชื่อมกับฐานข้อมูลแพทย์ดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุขกว่า 1,000 แห่ง
- เมื่อ สปส. อนุมัติ เงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน 3–5 วัน