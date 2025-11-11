HILIGHT
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิ ได้เงินเพิ่มขึ้น ยังจ่ายสมทบเท่าเดิม

          ประกันสังคม (สปส.) เตรียมยกระดับสิทธิประโยชน์  ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายสมทบเท่าเดิมแต่สิทธิเพิ่มหลายเท่า เช็กได้ที่นี่
ผู้ประกันตน ม.40

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ความคืบหน้า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ กลุ่มคนทำงานอิสระครั้งใหญ่ โดยยังคงจ่ายเงินสมทบเท่าเดิมในทุกทางเลือก แต่สิทธิที่จะได้รับ เพิ่มขึ้นหลายเท่า

ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงินสมทบรายเดือน  ได้ 3 ทางเลือก


          - ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 70 บาท/เดือน – คุ้มครอง 3 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต)

          - ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 100 บาท/เดือน – คุ้มครอง 4 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ)

          - ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 300 บาท/เดือน – คุ้มครอง 5 กรณี (เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ, สงเคราะห์บุตร)

สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับการปรับปรุง 

          ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร เพื่อให้เหมาะกับเศรษฐกิจยุคใหม่ และการใช้ชีวิตของแรงงานนอกระบบในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย

ผู้ประกันตน ม.40

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย


          ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มเป็น 200 บาทต่อครั้ง (จากเดิม 50 บาท) สูงสุด 3 ครั้งต่อปี

          หากแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ยังได้รับเงิน วันละ 200 บาท ตั้งแต่วันแรก ที่เริ่มหยุดพัก

          - ทางเลือกที่ 1–2 เบิกได้สูงสุด 30 วัน/ปี
          - ทางเลือกที่ 3 เบิกได้สูงสุด 90 วัน/ปี

          นอกจากนี้ หากเกิดโรคระบาด เช่น โควิด-19 และได้รับคำสั่งกักตัวจากเจ้าหน้าที่ ก็สามารถรับเงินทดแทนได้ แม้ไม่ได้เข้าพักในโรงพยาบาล

กรณีทุพพลภาพ 


          ปรับเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดชีวิต

          - ทางเลือกที่ 1–2 รับ 1,000–2,000 บาท/เดือน

          - ทางเลือกที่ 3 รับ 1,500–3,000 บาท/เดือน

ผู้ประกันตน ม.40

สงเคราะห์บุตร

          - ปรับเพิ่มเงินเป็น 300 บาท/คน/เดือน สูงสุด 2 คน และขยายอายุสิทธิถึง 7 ปีบริบูรณ์

บำเหน็จชราภาพ 


          - หากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนครบ 60 ปี สามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าได้ หากไม่ระบุ ระบบจะเฉลี่ยให้คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรในส่วนเท่า ๆ กัน

เพิ่มช่องทางเบิกสิทธิผ่านออนไลน์


          - ช่องทางเบิกสิทธิผ่านระบบ e-Self Service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ระบบเชื่อมกับฐานข้อมูลแพทย์ดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุขกว่า 1,000 แห่ง

          - เมื่อ สปส. อนุมัติ เงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน 3–5 วัน 
 
