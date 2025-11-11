HILIGHT
ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์วาบหวิวบนเวที โชว์กีกี้แบบไม่มีอาย

          "งานประกวดรอยสัก" แห่งหนึ่งกลายเป็นดราม่าสะเทือนโซเชียล หลังหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นเวทีเต้นโชว์รอยสักด้วยชุดวาบหวิว แต่ไม่ได้ใส่กางเกงใน จนเกิดเหตุพลาดท่าโชว์อวัยวะเพศไปทั่วงาน

ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 คลิปจากงานประกวดรอยสักแห่งหนึ่งแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย หลังมีการจัดประกวด Miss Sexy Lady ให้สาว ๆ ขึ้นมาโชว์รอยสักบนเวทีต่อหน้ากรรมการและผู้ร่วมงาน

          ดราม่าเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งขึ้นมาเต้นโชว์รอยสักด้วยชุดวาบหวิว และที่สำคัญคือไม่ได้ใส่กางเกงในอีกด้วย ทำให้บางท่าเต้นพลาดโชว์อวัยวะเพศไปทั่วทั้งงาน เห็นเป็นประจักษ์ทุกสายตาคนในงาน รวมไปถึงกล้องที่กำลังบันทึกบรรยากาศภายในงาน

ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

          สิ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากคือหญิงสาวรายนี้ได้รับรางวัลจากการประกวดไป 2,000 บาท ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ ที่ต้องเต้นแทบตายแล้วยังโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโซเชียล

          เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม บางคนแสดงความเห็นอกเห็นใจ บางคนก็แสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสม โดยมีคอมเมนต์ว่า มองไม่เห็นรอยสักเลย, ไหนรอยสักที่ประกวด, ประกวดรอยสักแน่นะวิ, ใส่จีสตริงก็ยังดี, มีรอยสัก แต่ไม่มียาง, เปิดเลย..ปิดทำมั้ยยยย, หนุ่มหัวเทาเหมือนกรรมการประกวดทำเล็บชาวญี่ปุ่นจัง, น้องเต้นเบาไป, นึกถึงบาร์โฮสต์เขมรที่เดินย่อง ๆ เหมือนกับคนนี้เลย, ยางไม่มี,  พยายามส่ายให้ ผช. ดูอยู่นั่แหละ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

          เหตุการณ์ในงานประกวดรอยสัก ครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงควรระวังรักษาภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของตนเอง การแสดงออกถึงความเซ็กซี่ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสม ไม่ควรทำให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมองในแง่ลบ เพราะเงินจำนวน 2,000 บาทนั้นไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ที่จะต้องเสียไป

ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์วาบหวิวบนเวที โชว์กีกี้แบบไม่มีอาย อัปเดตล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:24:32 3,771 อ่าน
