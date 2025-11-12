รู้แล้ว คนฆ่ายกครัวพ่อค้าขนมจีน 5 ศพ เป็นใคร แรงจูงใจคืออะไร เด็ก 1 ขวบก็ไม่เว้น

ครอบครัวพ่อค้าขายขนมจีน ถูกฆ่ายกครัวรวม 5 ศพ ตั้งแต่คนแก่ถึงหลานวัย 1 ขวบ เผยเป็นฝีมือใคร ทำไปเพราะอะไร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ที่บ้านพักหลังหนึ่งใน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีการฆาตกรรมฆ่ายกครัวกันขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบ พบข้างในบ้านมีผู้เสียชีวิต 5 ศพ กระจายตามห้อง ดังนี้
1. นายสมจันต์ วัย 62 ปี ผูกคอตัวเองเสียชีวิต มือเปื้อนเลือด
2. นางทัศวรรณ วัย 60 ปี ภรรยา
3. นางน้ำ วัย 82 ปี แม่ยาย
4. นางสาวสุกุลยา วัย 21 ปี ลูกสาว
5. เด็กหญิงวัย 1 ขวบ หลานสาว
นางกันยา ปลายเมือง เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ครอบครัวนี้มีอาชีพขายขนมจีน ปกติมักเดินมาพูดคุยกันเป็นประจำ แต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่ามาไม่เห็นมาขายของ เรียกหน้าบ้านก็ไม่มีเสียงตอบ แต่ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมา จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พ.ต.อ. คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม เปิดเผยว่า ผู้ชายเป็นคนลงมือก่อเหตุโดยใช้ครกหินทุบไปที่ศีรษะแต่ละคน ส่วนสาเหตุ พบว่า ผู้ก่อเหตุป่วยทางจิต ไม่มีใครพาไปหาหมอ รวมถึงมีหนี้สิน ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
