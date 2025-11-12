HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้แล้ว คนฆ่ายกครัวพ่อค้าขนมจีน 5 ศพ เป็นใคร แรงจูงใจคืออะไร เด็ก 1 ขวบก็ไม่เว้น

          ครอบครัวพ่อค้าขายขนมจีน ถูกฆ่ายกครัวรวม 5 ศพ ตั้งแต่คนแก่ถึงหลานวัย 1 ขวบ เผยเป็นฝีมือใคร ทำไปเพราะอะไร

ฆ่ายกครัวพ่อค้าขนมจีน 5 ศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง-เพจแรก

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ที่บ้านพักหลังหนึ่งใน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีการฆาตกรรมฆ่ายกครัวกันขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบ พบข้างในบ้านมีผู้เสียชีวิต 5 ศพ กระจายตามห้อง ดังนี้

          1. นายสมจันต์ วัย 62 ปี ผูกคอตัวเองเสียชีวิต มือเปื้อนเลือด

          2. นางทัศวรรณ วัย 60 ปี ภรรยา

          3. นางน้ำ วัย 82 ปี แม่ยาย

          4. นางสาวสุกุลยา วัย 21 ปี ลูกสาว

          5. เด็กหญิงวัย 1 ขวบ หลานสาว

ฆ่ายกครัวพ่อค้าขนมจีน 5 ศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง-เพจแรก

          นางกันยา ปลายเมือง เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ครอบครัวนี้มีอาชีพขายขนมจีน ปกติมักเดินมาพูดคุยกันเป็นประจำ แต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่ามาไม่เห็นมาขายของ เรียกหน้าบ้านก็ไม่มีเสียงตอบ แต่ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมา จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

          พ.ต.อ. คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม เปิดเผยว่า ผู้ชายเป็นคนลงมือก่อเหตุโดยใช้ครกหินทุบไปที่ศีรษะแต่ละคน ส่วนสาเหตุ พบว่า ผู้ก่อเหตุป่วยทางจิต ไม่มีใครพาไปหาหมอ รวมถึงมีหนี้สิน ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้แล้ว คนฆ่ายกครัวพ่อค้าขนมจีน 5 ศพ เป็นใคร แรงจูงใจคืออะไร เด็ก 1 ขวบก็ไม่เว้น โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:04:12 5,007 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย