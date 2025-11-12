แชร์สนั่น มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท ส่องชัด ๆ พิเศษยังไงบ้าง ล่าสุดมีผู้กล้ารีวิวให้แล้ว

เพจดังเปิดภาพ มัทฉะ ราคา 3,900 บาทต่อแก้ว กลายเป็นกระแสฮือฮาทั้งโซเชียล ล่าสุดมีผู้กล้าออกมารีวิว ยอดเข้าชมกว่า 1.8 ล้าน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์อีกแง่มุมของกระแส มัทฉะ เครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในชั่วโมงนี้ ซึ่งพบว่าในท้องตลาดเริ่มจะมีราคาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งยังมีการทำแบบพรีเมียมมาเพื่อขายลูกค้าที่อยากได้วัตถุดิบคุณภาพสูงอีกด้วย
ด้านเพจดังกล่าวแชร์ภาพเมนู มัทฉะ จากร้านแห่งหนึ่ง มีแก้วที่แพงที่สุดนั้น คือ SEIJYU CLASSIC LATTE ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ ในราคา 3,900 บาท โดยมีคำอธิบายว่า มัทฉะโทนถั่ว Level 6 Region: Yame, Fukuoka, Japan Cultivar: Fukuoka, Japan Taste note: Nutty, Pea, Vanilla, High Sweet, Umami กลิ่นรส ถั่ว นัตตี้ วนิลา อูมามิ aftertaste ยาวนาน
นอกจากนี้ ทางเพจยังลงเมนู มัทฉะ แก้วอื่น ๆ ของร้านดังกล่าว โดยมีราคาถูกลงมาเช่น 2,500 บาท, 2,350 บาท, 1,600 บาท และ 1,590 บาท เป็นต้น โดยแคปชั่นว่า "คนเล่นเขารู้กัน เกรดพิธี เนี่ยมัทฉะแก้วละ 3,900 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคนั่นเองจ้า ผู้บริโภค ว่าไงกัน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ขณะที่ใน TikTok มีผู้ใช้ TikTok @feelatz เป็นหนึ่งในผู้กล้า ลงคลิปรีวิว มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท โดยเผยให้ดูละเอียดว่าแพคเกจที่ได้รับ และรสชาติ เป็นอย่างไร เรียกว่าเป็นการทำให้หลายคนที่สงสัยได้หายคาใจเสียที โดยคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 1.8 ล้านครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ชมคลิป