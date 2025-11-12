HILIGHT
แชร์สนั่น มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท ส่องชัด ๆ พิเศษยังไงบ้าง ล่าสุดมีผู้กล้ารีวิวให้แล้ว

 
          เพจดังเปิดภาพ มัทฉะ ราคา 3,900 บาทต่อแก้ว กลายเป็นกระแสฮือฮาทั้งโซเชียล ล่าสุดมีผู้กล้าออกมารีวิว ยอดเข้าชมกว่า 1.8 ล้าน

มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์อีกแง่มุมของกระแส มัทฉะ เครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในชั่วโมงนี้ ซึ่งพบว่าในท้องตลาดเริ่มจะมีราคาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งยังมีการทำแบบพรีเมียมมาเพื่อขายลูกค้าที่อยากได้วัตถุดิบคุณภาพสูงอีกด้วย

          ด้านเพจดังกล่าวแชร์ภาพเมนู มัทฉะ จากร้านแห่งหนึ่ง มีแก้วที่แพงที่สุดนั้น คือ SEIJYU CLASSIC LATTE ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ ในราคา 3,900 บาท โดยมีคำอธิบายว่า มัทฉะโทนถั่ว Level 6 Region: Yame, Fukuoka, Japan Cultivar: Fukuoka, Japan Taste note: Nutty, Pea, Vanilla, High Sweet, Umami กลิ่นรส ถั่ว นัตตี้ วนิลา อูมามิ aftertaste ยาวนาน

          นอกจากนี้ ทางเพจยังลงเมนู มัทฉะ แก้วอื่น ๆ ของร้านดังกล่าว โดยมีราคาถูกลงมาเช่น 2,500 บาท, 2,350 บาท, 1,600 บาท และ 1,590 บาท เป็นต้น โดยแคปชั่นว่า "คนเล่นเขารู้กัน เกรดพิธี เนี่ยมัทฉะแก้วละ 3,900 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคนั่นเองจ้า ผู้บริโภค ว่าไงกัน"           

มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

          จากการตรวจสอบในแอปฯ เดลิเวอรี่ พบว่า ร้านดังกล่าวมีการขายชาเขียวหลากหลายชนิด โดยที่ได้รับความนิยมสุด อันดับ 1 คือ Matcha Fresh Coconut (Matsu) ราคาแก้วละ 350 บาท ส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องราคานั้นอยู่ในหมวด Luxury Taste แต่ปัจจุบันไม่ได้มีเครื่องดื่มราคา 3,900 ที่เป็นประเด็นแล้ว โดยแพงสุดนั้นคือ Tsuyu Classic Latte ( Luxury Taste) ราคาแก้วละ 2,350 บาท

          ขณะที่ใน TikTok มีผู้ใช้ TikTok @feelatz เป็นหนึ่งในผู้กล้า ลงคลิปรีวิว มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท โดยเผยให้ดูละเอียดว่าแพคเกจที่ได้รับ และรสชาติ เป็นอย่างไร เรียกว่าเป็นการทำให้หลายคนที่สงสัยได้หายคาใจเสียที โดยคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 1.8 ล้านครั้ง 

มัทฉะ แก้วละ 3,900 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค



ชมคลิป 


 

 



