กทม. อ่วม เจอฝนถล่มหนักทั้งคืน เส้นรัชดาภิเษกน้ำท่วมสูง อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด

กทม. เจอฝนถล่มหนักทั้งคืนกว่า 100 มม. เส้นรัชดาภิเษกน้ำท่วมสูง 20 ซม. รถจอดเสียระนาว ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายใแล้ว
ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานคร เจอฝนถล่มกลางดึก ตั้งแต่ 01.00 - 04.30 น.ทั่ว กทม. บางจุดกว่า 100 มม. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นรัชดา ห้วยขวาง พหลโยธิน ลาดพร้าว อินทามระ น้ำท่วมสัญญจรลำบากตลอดคืน
03.25 น. ถนนรัชดาภิเษก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ สุทธิสาร - ลาดพร้าว - รัชโยธิน ได้รับผลกระทบ เนื่องจากช่วง ศาลอาญา มีน้ำท่วมสูง ทำให้รถเล็กบางคันขับลุยไม่ไหว ส่งผลต่อการจราจร
04.51 น. ถนนรัชดาภิเษก บนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวรถติดหนักลงไม่ได้ เนื้องจากหน้าศาล น้ำท่วมสูงมาก
05.20 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน แจ้งปิดการจราจร ถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกรัชโยธิน - แยกรัชดา-ลาดพร้าว ทั้ง 2 ฝั่ง ขาเข้าและขาออก เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงมาก มีรถจอดเสียหลายคัน เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือ แนะนำหลีกเลี่ยงก่อน
ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร
ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร
06.39 น. น้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกรัชโยธิน ถึง สะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าว น้ำท่วมทั้ง 2 ฝั่งขาเข้า-ออก โดยเฉพาะตรงข้ามศาลอาญารัชดา ปริมาณระดับน้ำสูงมาก
07.17 น. เขตจตุจักร แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขัง ขณะนี้บริเวณถนนรัชดาภิเษก หน้าศาลอาญารัชดา น้ำได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ระบายน้ำได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลาย
ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร
ภาพจาก JS100
ภาพจาก JS100
ภาพจาก TikTok @thatsawin_
ภาพจาก TikTok @thatsawin_
ภาพจาก TikTok @mhoning19
ภาพจาก TikTok @mhoning19ขอบคุณข้อมูลจาก FM91 Trafficpro, JS100