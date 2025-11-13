HILIGHT
กทม. อ่วม เจอฝนถล่มหนักทั้งคืน เส้นรัชดาภิเษกน้ำท่วมสูง อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด

 
          กทม. เจอฝนถล่มหนักทั้งคืนกว่า 100 มม. เส้นรัชดาภิเษกน้ำท่วมสูง 20 ซม. รถจอดเสียระนาว ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายใแล้ว
น้ำท่วม รัชดาภิเษก
 ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานคร เจอฝนถล่มกลางดึก ตั้งแต่ 01.00 - 04.30 น.ทั่ว กทม. บางจุดกว่า 100 มม. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นรัชดา ห้วยขวาง พหลโยธิน ลาดพร้าว อินทามระ น้ำท่วมสัญญจรลำบากตลอดคืน

          03.25 น. ถนนรัชดาภิเษก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ สุทธิสาร - ลาดพร้าว - รัชโยธิน ได้รับผลกระทบ เนื่องจากช่วง ศาลอาญา มีน้ำท่วมสูง ทำให้รถเล็กบางคันขับลุยไม่ไหว ส่งผลต่อการจราจร  

          04.51 น. ถนนรัชดาภิเษก บนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวรถติดหนักลงไม่ได้ เนื้องจากหน้าศาล น้ำท่วมสูงมาก

          05.20 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน แจ้งปิดการจราจร ถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกรัชโยธิน - แยกรัชดา-ลาดพร้าว ทั้ง 2 ฝั่ง ขาเข้าและขาออก เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงมาก มีรถจอดเสียหลายคัน เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือ แนะนำหลีกเลี่ยงก่อน 

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
 ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
 ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร

          06.25 น. เขตจตุจักร แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขัง ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญารัชดา มีน้ำท่วมขังประมาณ 20 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำ พร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน

          06.39 น. น้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกรัชโยธิน ถึง สะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าว น้ำท่วมทั้ง 2 ฝั่งขาเข้า-ออก โดยเฉพาะตรงข้ามศาลอาญารัชดา ปริมาณระดับน้ำสูงมาก

          07.17 น. เขตจตุจักร แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขัง ขณะนี้บริเวณถนนรัชดาภิเษก หน้าศาลอาญารัชดา น้ำได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ระบายน้ำได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลาย

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
 ภาพจาก สำนักงานเขตจตุจักร

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก JS100

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก JS100

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก TikTok @thatsawin_

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก TikTok @thatsawin_

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก  TikTok @mhoning19

น้ำท่วม รัชดาภิเษก
ภาพจาก  TikTok @mhoning19


ขอบคุณข้อมูลจาก FM91 Trafficpro, JS100
 
 
