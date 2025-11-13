คืบคดีวัดพระบาทนํ้าพุ ยึดโฉนด 2,258 ไร่ - รถ 60 คัน คืนทรัพย์สินให้วัด กว่าหมื่นล้าน !

คืบคดีวัดพระบาทนํ้าพุ ยึดโฉนดที่ดิน 411 ฉบับ 2,258 ไร่ ยึดรถยนต์ อีก 60 คัน คืนทรัพย์สินสู่วัด มูลค่ากว่าหมื่นล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน ป.ป.ง. แถลงผลการปฏิบัติ "คืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB" ทวงคืนทรัพย์สินสู่วัดพระบาทนํ้าพุ มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยสามารถยึดโฉนดที่ดิน 411 ฉบับ 2,258 ไร่ ยึดรถยนต์ อีก 60 คัน
ย้อนที่มา จากแฉ หมอบี สู่การจับ อดีตพระอลงกต
คดีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา พาผู้ร้องเรียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ข้อมูลว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มีพฤติการณ์ทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ
โดยมีการเปิดขอรับบริจาคเงิน บอกจะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ นำเงินไปส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ พบว่าตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง ปี 2568 มีประชาชนบริจาคเงินเพื่อทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ และบริจาคเงินทำบุญอื่น ๆ มียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีดังกล่าว จำนวน 300 กว่าล้านบาท
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวน ของกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม จึงได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการสอบพยานบุคคล ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ หมอบี ไม่ได้นำเงินที่ได้จากการบริจาคไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุทั้งหมด ตามที่กล่าวอ้าง และมีหลักฐานเชื่อว่านำเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บางส่วนนำไปมอบให้กับ อดีตพระอลงกต ซึ่งดำรงเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในขณะนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
จากนั้น กองกำกับการ 1 กองปราบปราม ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและพบว่าอดีตพระอลงกต ที่รับเงินบริจาคไปจากหมอบี ไม่ได้นำเงินเข้าสู่ระบบของวัดพระบาทน้ำพุ แต่ทุจริตเอาเงินที่รับมาทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำไปให้บุคคลภายนอกกู้ยืม ซื้อทรัพย์สินส่วนตัวโดยใส่ชื่อผู้อื่นถือครองแทน
จากนนั้นจึงมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม นำมาสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับ หมอบี และ อดีตพระอลงกต
ตรวจยึดของกลาง ทวงทรัพย์สินคืนสู่วัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
รวมถึงมีการเปิดปฏิบัติการ "Operation Endgame: ปฏิบัติการคืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB" ซึ่งเริ่มปฏิบัติการเงียบ ๆ ไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยมีการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อหาพยานหลักฐาน จำนวน 17 จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดลพบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ หมอบี และ อดีตพระอลงกต พร้อมตรวจยึดของกลาง มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท
จากนั้นทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อสืบสวนติดตามทรัพย์สิน ที่บุคคลอื่นมีชื่อถือครองไว้แทนวัดพระบาทน้ำพุ ให้นำกลับมาคืนสู่วัดพระบาทน้ำพุ จนเป็นที่มาของการได้กลับคืนมาซึ่งโฉนดที่ดิน เอกสารถือครองที่ดิน ยานพาหนะจากผู้ถือครองแทน ดังนี้
1. โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) จำนวน 411 ฉบับรวมพื้นที่ 2,258 ไร่ 3 งาน 28.5 ตารางวา
2. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 389 แปลง รวมพื้นที่ 4,957 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
3. ยานพาหนะรถยนต์ และรถบรรทุก ร่วม 60 คัน
รวมที่ดินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางติดตามเพื่อนำมาคืนสู่วัดพระบาทน้ำพุ ได้นั้น ประมาณ 7,200 ไร่เศษ เมื่อตรวจสอบราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะนั้น พบว่ามีมูลค่ารวมประมาณกว่าหมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมุ่งสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการหาผลประโยชน์จากวัดพระบาทน้ำพุ แต่จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองใช้สิทธิขอให้การปฏิเสธ
ขอบคุณข้อมูลจาก บิ๊กเกรียน, ตำรวจสอบสวนกลาง