หนุ่มสั่งมัทฉะจากแอปฯ ลองอ่านหลังซองถึงกับตาค้าง เลิ่กลั่กเลย ถ้าทำตามจะรอดใช่ไหม

หนุ่มสั่งมัทฉะพบภาษาไทยบนซองแปลงงๆ เขียน "วิธีที่จะทำให้เกิดความตาย" ทำคนอ่านเลิ่กลั่ก ผงมัทฉะหรือผงมรณะกันแน่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์ โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าว่า สั่งมัทฉะ มาจากแอปฯ พออ่านวิธีทำด้านหลังแล้วมันเขียนผิดหรือแปลผิดกันแน่
จากภาพเผยให้เห็นซองมัทฉะแบบผง หน้าซองมีภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ส่วนด้านหลังมีภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งดูเผิน ๆ อาจจะดูไม่ผิดปกติอะไร
"วิธีการเก็บรักษา : เก็บในที่สะอาดแห้งและเย็น"
"วิธีที่จะทำให้เกิดความตาย"
ภายหลังภาพนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์แซวภาษาไทยบนซองชาเขียวจำนวนมาก บ้างมองว่า "ตอนจะเก็บนี่เลิ่กลั่กกันเลย", "แค่ถุงยังหลุด QC ใครจะกินก็กินเลย", อันนี้ผงมัทฉะ หรือผงมรณะ และ เมื่อนักฆ่าเปิดโรงงานชาเขียว เป็นต้น