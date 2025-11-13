HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มสั่งมัทฉะจากแอปฯ ลองอ่านหลังซองถึงกับตาค้าง เลิ่กลั่กเลย ถ้าทำตามจะรอดใช่ไหม

 
          หนุ่มสั่งมัทฉะพบภาษาไทยบนซองแปลงงๆ เขียน "วิธีที่จะทำให้เกิดความตาย" ทำคนอ่านเลิ่กลั่ก  ผงมัทฉะหรือผงมรณะกันแน่

มัทฉะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์

มัทฉะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์ โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าว่า สั่งมัทฉะ มาจากแอปฯ พออ่านวิธีทำด้านหลังแล้วมันเขียนผิดหรือแปลผิดกันแน่

          จากภาพเผยให้เห็นซองมัทฉะแบบผง หน้าซองมีภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ส่วนด้านหลังมีภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งดูเผิน ๆ อาจจะดูไม่ผิดปกติอะไร

มัทฉะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์

มัทฉะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จักรพันธ์ จักรวาลทรัพย์

          แต่พอลองอ่านคำบรรยายภาษาไทยพบว่าเป็นการเขียนแบบค่อนข้างจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง คล้ายว่าถูกแปลมาจากภาษาอื่นแบบดื้อ ๆ ไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงให้เป็นประโยคที่คนไทยสามารถเข้าใจได้เท่าไหร่นัก ยกตัวอย่างเช่น

          "วิธีการเก็บรักษา : เก็บในที่สะอาดแห้งและเย็น"
          "วิธีที่จะทำให้เกิดความตาย"

          ภายหลังภาพนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์แซวภาษาไทยบนซองชาเขียวจำนวนมาก บ้างมองว่า "ตอนจะเก็บนี่เลิ่กลั่กกันเลย", "แค่ถุงยังหลุด QC ใครจะกินก็กินเลย", อันนี้ผงมัทฉะ หรือผงมรณะ และ เมื่อนักฆ่าเปิดโรงงานชาเขียว เป็นต้น
 มัทฉะ

มัทฉะ

มัทฉะ

มัทฉะ

มัทฉะ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มสั่งมัทฉะจากแอปฯ ลองอ่านหลังซองถึงกับตาค้าง เลิ่กลั่กเลย ถ้าทำตามจะรอดใช่ไหม โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:43:49 2,603 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย