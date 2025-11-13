บิ๊กโจ๊ก แฉใน กมธ. ที่สภา ปมตำรวจรับเงินเว็บพนัน ท้าให้ฟ้องได้เลย พร้อมเปิดตัวพิมพ์วิไล พยานสำคัญ คาใจถูกจับแม้จ่ายส่วยครบ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปัญหาสแกมเมอร์ รวมถึงเว็บพนันที่เชื่อมโยงถึงบุคคลทางการเมืองต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไฮไลต์ของวันนี้คือการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม มาให้ข้อมูล โดยได้นำ น.ส.พิมพ์วิไล (สงวนนามสกุล) ในฐานะพยานคนสำคัญที่เคยโอนเงินส่วยเว็บพนันให้แก่บิ๊กตำรวจ เข้ามาให้ข้อมูลด้วย ใช้เวลาประชุมร่วม 5 ชั่วโมง
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ สอบถาม น.ส.พิมพ์วิไล ว่า เหตุใดถึงโอนเงินไปหลายครั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสงขลาจำนวนมาก และเป็นเงินค่าอะไร โอนอย่างไร ทำให้ น.ส.พิมพ์วิไล กล่าวว่า หลังจากที่ตนโดนจับ ได้ไปสอบถามคนที่ว่าจ้างให้โอนเงินว่า ทำไมตนถึงได้โดนจับกุม ซึ่งคนที่ว่าจ้างตอบกลับว่า เงินที่โอนให้ตำรวจ หรือโอนให้ไปในที่ต่าง ๆ เป็นเงินผิดกฎหมายหรือจากการพนัน เป็นเงินที่เป็นส่วยที่ส่งให้กับตำรวจทั้งหมด ซึ่งส่วยดังกล่าว บางรายการก็รู้ บางรายการก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วยเกี่ยวกับอะไร แต่ที่รู้คือเป็นส่วยเว็บไซต์การพนันออนไลน์
น.ส.พิมพ์วิไล ยังอ้างว่า เคยมีการโอนเงินให้กับตำรวจชุด PCT4 ซึ่งจะมาเรียกเก็บจากตนทุกวันที่ 5 และ 10 ของเดือน ผ่าน "รองกาโม่" เรื่องนี้ได้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ เพราะตนเป็นแค่คนที่โอนและทำบัญชี เมื่อโอนเงินให้แล้วทำไมต้องมาจับตนด้วย จึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
นอกจากนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยังซักถามเรื่องการโอนเงินให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงรายชื่อบัญชีม้า และเส้นเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอดีตบิ๊กตำรวจ รวมทั้งเส้นเงินของ สส.รายหนึ่ง ที่มีการโอนกลับมาที่ น.ส.พิมพ์วิไล
ช่วงหนึ่ง บิ๊กโจ๊ก ระบุว่า ท่านตอบไม่ได้วันนี้ ให้ท่านไปนั่งสมาธิดี ๆ ก่อน แล้วค่อยมาตอบนะ เดี๋ยวมันจะพันตัวท่าน เพราะว่าผมก็กำลังจะฟ้องหลายท่านในที่นี้อยู่ ไม่ได้มีเส้นเงินเข้าผมสักเส้น แต่บอกว่าเอาเงินมาให้ผม แล้วสั่งให้ผมออกจากราชการ ผมถามคำเดียวว่า ท่านผู้การกองวินัยที่ท่านบอกว่าผมต้องหา คดีอาญา ทำไมท่านไม่ดำเนินการกับคนเหล่านี้เหมือนทำกับผม เอากำลังค้นบ้าน ออกหมายจับ คดีนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมผิดหรือถูก แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการโอนเงินเข้ามาที่ผมเลย โอนเงินไปที่ลูกน้องผม แล้วบอกว่าลูกน้องผมเนี่ยน่าเชื่อว่าจะต้องเอาเงินมาให้ผมเนี่ย ประเด็นอยู่ตรงนี้
ถามว่า ทำไมชุด PCT 4 ถึงไม่ได้ดำเนินคดี (กรณีตำรวจรับเงินเว็บพนัน) แล้วไปไล่ต่อว่า คนเหล่านี้เอาเงินไปให้ใครบ้าง แบบที่ทำกับผม มันโอนเงินจากบัญชีตรงเว็บพนันเข้าบัญชีเงินเดือน ไม่มีใครในโลกก็ทำขนาดนี้ แสดงว่าอะไร ตำรวจเหล่านี้เหิมเกริมมาก กล้ากระทำความผิด รับเงินตรงจากเว็บพนัน คือปกติมันต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่ถามว่า อันนี้ทำแบบเปิดเผย ผมถึงบอกว่า ถ้าเราไม่ปกป้ององค์กร มันจะกลายเป็นองค์กรอาชญากรรม แล้ววันนี้ใครจะฟ้องผม ขอให้รีบฟ้อง เพราะผมจะใช้คำฟ้องท่านขอหมายศาลคัดสำนวนการสอบสวนทั้งหมดมาเลย ผมรอเวลาอยู่
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้