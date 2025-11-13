HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชอตเดือด บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ - เปิดตัว พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วยังถูกจับ


           บิ๊กโจ๊ก แฉใน กมธ. ที่สภา ปมตำรวจรับเงินเว็บพนัน ท้าให้ฟ้องได้เลย พร้อมเปิดตัวพิมพ์วิไล พยานสำคัญ คาใจถูกจับแม้จ่ายส่วยครบ 

บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปัญหาสแกมเมอร์ รวมถึงเว็บพนันที่เชื่อมโยงถึงบุคคลทางการเมืองต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

           ไฮไลต์ของวันนี้คือการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม มาให้ข้อมูล โดยได้นำ น.ส.พิมพ์วิไล (สงวนนามสกุล) ในฐานะพยานคนสำคัญที่เคยโอนเงินส่วยเว็บพนันให้แก่บิ๊กตำรวจ เข้ามาให้ข้อมูลด้วย ใช้เวลาประชุมร่วม 5 ชั่วโมง

บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

           พล.ต.อ. สุรเชษฐ์  สอบถาม น.ส.พิมพ์วิไล ว่า เหตุใดถึงโอนเงินไปหลายครั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสงขลาจำนวนมาก และเป็นเงินค่าอะไร โอนอย่างไร  ทำให้ น.ส.พิมพ์วิไล กล่าวว่า หลังจากที่ตนโดนจับ ได้ไปสอบถามคนที่ว่าจ้างให้โอนเงินว่า ทำไมตนถึงได้โดนจับกุม ซึ่งคนที่ว่าจ้างตอบกลับว่า เงินที่โอนให้ตำรวจ หรือโอนให้ไปในที่ต่าง ๆ เป็นเงินผิดกฎหมายหรือจากการพนัน เป็นเงินที่เป็นส่วยที่ส่งให้กับตำรวจทั้งหมด ซึ่งส่วยดังกล่าว บางรายการก็รู้ บางรายการก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วยเกี่ยวกับอะไร แต่ที่รู้คือเป็นส่วยเว็บไซต์การพนันออนไลน์ 


           น.ส.พิมพ์วิไล ยังอ้างว่า เคยมีการโอนเงินให้กับตำรวจชุด PCT4 ซึ่งจะมาเรียกเก็บจากตนทุกวันที่ 5 และ 10 ของเดือน ผ่าน "รองกาโม่" เรื่องนี้ได้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ เพราะตนเป็นแค่คนที่โอนและทำบัญชี   เมื่อโอนเงินให้แล้วทำไมต้องมาจับตนด้วย จึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม


บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วถูกจับ

ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

           นอกจากนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยังซักถามเรื่องการโอนเงินให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงรายชื่อบัญชีม้า และเส้นเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอดีตบิ๊กตำรวจ รวมทั้งเส้นเงินของ สส.รายหนึ่ง ที่มีการโอนกลับมาที่ น.ส.พิมพ์วิไล 

           ช่วงหนึ่ง บิ๊กโจ๊ก ระบุว่า ท่านตอบไม่ได้วันนี้ ให้ท่านไปนั่งสมาธิดี ๆ ก่อน แล้วค่อยมาตอบนะ เดี๋ยวมันจะพันตัวท่าน เพราะว่าผมก็กำลังจะฟ้องหลายท่านในที่นี้อยู่ ไม่ได้มีเส้นเงินเข้าผมสักเส้น แต่บอกว่าเอาเงินมาให้ผม แล้วสั่งให้ผมออกจากราชการ ผมถามคำเดียวว่า ท่านผู้การกองวินัยที่ท่านบอกว่าผมต้องหา คดีอาญา ทำไมท่านไม่ดำเนินการกับคนเหล่านี้เหมือนทำกับผม เอากำลังค้นบ้าน ออกหมายจับ คดีนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมผิดหรือถูก แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการโอนเงินเข้ามาที่ผมเลย โอนเงินไปที่ลูกน้องผม แล้วบอกว่าลูกน้องผมเนี่ยน่าเชื่อว่าจะต้องเอาเงินมาให้ผมเนี่ย ประเด็นอยู่ตรงนี้

           ถามว่า ทำไมชุด PCT 4 ถึงไม่ได้ดำเนินคดี (กรณีตำรวจรับเงินเว็บพนัน) แล้วไปไล่ต่อว่า คนเหล่านี้เอาเงินไปให้ใครบ้าง แบบที่ทำกับผม มันโอนเงินจากบัญชีตรงเว็บพนันเข้าบัญชีเงินเดือน ไม่มีใครในโลกก็ทำขนาดนี้ แสดงว่าอะไร ตำรวจเหล่านี้เหิมเกริมมาก กล้ากระทำความผิด รับเงินตรงจากเว็บพนัน คือปกติมันต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่ถามว่า อันนี้ทำแบบเปิดเผย ผมถึงบอกว่า ถ้าเราไม่ปกป้ององค์กร มันจะกลายเป็นองค์กรอาชญากรรม แล้ววันนี้ใครจะฟ้องผม ขอให้รีบฟ้อง เพราะผมจะใช้คำฟ้องท่านขอหมายศาลคัดสำนวนการสอบสวนทั้งหมดมาเลย ผมรอเวลาอยู่

บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชอตเดือด บิ๊กโจ๊ก แฉตำรวจรับเงินเว็บพนันเพียบ - เปิดตัว พิมพ์วิไล คาใจจ่ายส่วยแล้วยังถูกจับ อัปเดตล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:34:20 1,502 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย