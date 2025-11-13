หนุ่มก่อเหตุกลางซอย ทำ ตร. ผนึกกำลังเข้ารวบ คนเห็นภาพชี้ของกลางแทบขยี้ตา

ตำรวจผนึกกำลังจับกุมชายหนุ่ม เจอจะจะขณะกระทำผิด พร้อมมาชี้ของกลางที่โลกพัก ทำชาวเน็ตขยี้ตาหนักมาก ยกให้เป็นคดีแห่งปี 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โพสต์ภาพของการจับกุมผู้กระทำผิดชายรายหนึ่ง โดยภ่ายภาพประกอบการจับกุม เป็นการที่ให้ผู้กระทำผิดรายนี้ชี้ไปที่โทรศัพท์มือถือซึ่งกำลังเปิดหน้าเว็บเล่นการพนันออนไลน์อยู่
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เวลา 18.30 น.พ.ต.ท. บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมาก ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ บริเวณกลางซอยรามคำแหง 49/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จัดทำบันทึกการจับกุมนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกประทับใจกับการจับกุมคดีที่เล็กน้อยขนาดนี้ บางส่วนมองถึงขั้นกังขาว่าเป็นการจับกุมจริงหรือการแสดง ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องขำ ๆ แต่กลับก็ต้องชั่งใจเพราะมันถูกโพสต์โดยเพจสถานีตำรวจของจริง ทำเอาบางส่วนถึงกับยกให้เป็นการจับกุมที่สุดแห่งปี 2568