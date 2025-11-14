ส่องคอมเมนต์ แฟนบอลไทย เกมประเดิมโค้ชใหม่ 2 ยุค ฮัดสัน - อิชิอิ ต่างกันราวฟ้ากับเหว

แฟนบอลไทยคอมเมนต์สนั่น หลังเกมประเดิมยุคฮัดสัน เทียบชัดยุค อิชิอิ กองเชียร์ไว้ใจใครมากกว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ควันหลงจากเกมที่ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย อันดับ 96 ของโลก ลงสนามพบกับ สิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ในเกมอุ่นเครื่องที่สนามธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ไฮไลต์นัดนี้คือการคุมทัพช้างศึกนัดแรกของ แอนโธนี ฮัดสัน ที่มารับงานต่อจาก มาซาทาดะ อิชิอิ โดยเปลี่ยนโฉมผู้เล่นที่เรียกตัวมาติดทีมชาติไปพอสมควร โดยสตาร์ดัง ตัวเก๋า ถูกเรียกกลับมาติดทีมกันหลายคน ก่อนที่จะเฉือนชนะ สิงคโปร์ ไปได้ด้วยสกอร์ 3-2
อย่างไรก็ดี หลังจบเกมพบว่าความเห็นของแฟนบอลส่วนใหญ่ต่างแสดงความไม่ประทับใจกับแนวทางที่เห็นในเกมแรก แม้จะประเดิมด้วยชัยชนะก็จริง แต่เจอคู่แข่งที่อันดับห่างกันเยอะ ควรจะชนะด้วยรูปเกมที่ไหลลื่นกว่านี้ วินัยเกมรับลดลง สปีดบอลช้า เกมรุกยังดูไร้ทิศทาง อาศัยได้ประตูจากความสามารถนักเตะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่แตกต่างจากโค้ชคนเก่าอย่างชัดเจน ทำให้แฟนบอลไทยบางส่วนยังรู้สึกไม่มั่นใจกับอนาคตของทีมในยุคใหม่เท่าที่ควร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
เรียกว่าแม้ทีมชาติไทยยุคใหม่จะประเดิมด้วยชัยชนะก็จริง แต่ยังคงเจอกับวิกฤตศรัทธาของแฟนบอลไทยในแนวทางของทีมอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความกดดันสำหรับโค้ช แอนโธนี ฮัดสัน และสมาคมฯ ในการสร้างผลงานและฟอร์มที่ดีในสนาม เพื่อเรียกความศรัทธาจากแฟนบอลไทยกลับคืนมาให้ได้