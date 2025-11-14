HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องคอมเมนต์ แฟนบอลไทย เกมประเดิมโค้ชใหม่ 2 ยุค ฮัดสัน - อิชิอิ ต่างกันราวฟ้ากับเหว


           แฟนบอลไทยคอมเมนต์สนั่น หลังเกมประเดิมยุคฮัดสัน เทียบชัดยุค อิชิอิ กองเชียร์ไว้ใจใครมากกว่า 


คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ควันหลงจากเกมที่ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย อันดับ 96 ของโลก ลงสนามพบกับ สิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ในเกมอุ่นเครื่องที่สนามธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

           ไฮไลต์นัดนี้คือการคุมทัพช้างศึกนัดแรกของ แอนโธนี ฮัดสัน ที่มารับงานต่อจาก มาซาทาดะ อิชิอิ โดยเปลี่ยนโฉมผู้เล่นที่เรียกตัวมาติดทีมชาติไปพอสมควร โดยสตาร์ดัง ตัวเก๋า ถูกเรียกกลับมาติดทีมกันหลายคน ก่อนที่จะเฉือนชนะ สิงคโปร์ ไปได้ด้วยสกอร์ 3-2 

ส่องคอมเมนต์ แฟนบอลไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

           อย่างไรก็ดี หลังจบเกมพบว่าความเห็นของแฟนบอลส่วนใหญ่ต่างแสดงความไม่ประทับใจกับแนวทางที่เห็นในเกมแรก แม้จะประเดิมด้วยชัยชนะก็จริง แต่เจอคู่แข่งที่อันดับห่างกันเยอะ ควรจะชนะด้วยรูปเกมที่ไหลลื่นกว่านี้ วินัยเกมรับลดลง สปีดบอลช้า เกมรุกยังดูไร้ทิศทาง อาศัยได้ประตูจากความสามารถนักเตะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่แตกต่างจากโค้ชคนเก่าอย่างชัดเจน ทำให้แฟนบอลไทยบางส่วนยังรู้สึกไม่มั่นใจกับอนาคตของทีมในยุคใหม่เท่าที่ควร

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก

           ย้อนไปวันที่ 1 มกราคม 2567 ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ ประเดิมนัดแรกด้วยการบุกไปพ่าย ทีมชาติญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 5-0 ในเกมอุ่นเครื่อง

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

           ปรากฏว่า แนวทางความคิดเห็นของแฟนบอลไทย ยังเต็มไปด้วยความหวัง ต่างให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทย แม้จะประเดิมด้วยการพ่ายแพ้ แต่เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี รวมทั้งยังได้เห็นอะไรใหม่ ๆ มองว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ซ้อมกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่น หากมีเวลาเล่นด้วยกันเพิ่ม ได้ปรับจังหวะ เชื่อว่าผลงานที่ดีจะตามมา 

ส่องคอมเมนต์ แฟนบอลไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

คอมเมนต์ เป็นเอกฉันท์

           เรียกว่าแม้ทีมชาติไทยยุคใหม่จะประเดิมด้วยชัยชนะก็จริง แต่ยังคงเจอกับวิกฤตศรัทธาของแฟนบอลไทยในแนวทางของทีมอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความกดดันสำหรับโค้ช แอนโธนี ฮัดสัน และสมาคมฯ ในการสร้างผลงานและฟอร์มที่ดีในสนาม เพื่อเรียกความศรัทธาจากแฟนบอลไทยกลับคืนมาให้ได้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องคอมเมนต์ แฟนบอลไทย เกมประเดิมโค้ชใหม่ 2 ยุค ฮัดสัน - อิชิอิ ต่างกันราวฟ้ากับเหว อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:55:46 2,233 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย