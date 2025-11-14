HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้วันละ 4 พัน เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับร้องโอ้โห

 
            สาวประกาศหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้วันละ 4 พัน เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับร้องโอ้โห กลายเป็นไวรัล คนคอมเมนต์กันสนั่น 

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โพสต์ของผู้ใช้บัญชี X @mirkodropulic12 ซึ่งเป็นหญิงสาวในญี่ปุ่น ได้กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอประกาศหาคนมาช่วยมาทำความสะอาดห้อง เนื่องจากเธอยุ่งมาก พร้อมให้ค่าจ้างจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายสภาพของห้องเธอนั้น หลายคนต่างตกตะลึงจนร้องโอ้โห  

            โดยหญิงสาวรายนี้บอกว่าเธอทำอาชีพก่อสร้าง และมักจะโพสต์ภาพถ่ายแบบไม่เห็นหน้า แสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ในการไปทำงานอย่างขยันขันแข็ง แม้ว่าจะเป็นงานหนักต้องใช้แรง แต่เธอยังแต่งตัว และแต่งหน้าทำผมให้ดูสวยงาม และยังมีหุ่นดีด้วย 

            อย่างไรก็ดี ในโพสต์ล่าสุดของเธอ สาวก่อสร้างรายนี้ได้ประกาศหาคนมาช่วยทำความสะอาดห้องของเธอ พร้อมกับแนบภาพถ่ายภายในห้องห้องของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายปนอยู่กับเศษขยะ ถุงพลาสติกและของเหลือใช้ต่าง ๆ ทั้งบนพื้น บนโต๊ะด้านนอก ไปจนถึงในห้องนอนด้านใน มองดูแทบจะไม่เหลือทางเดิน 

            โดยหญิงสาวเขียนข้อความระบุว่า "มีใครยินดีมาทำความสะอาดห้องรก ๆ ของสาวไซต์ก่อสร้างคนนี้บ้าง ให้ค่าจ้างวันละ 21,000 เยน (ราว 4,400 บาท) 
ฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำเลย" 

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12



            หลังจากนั้นไม่นาน โพสต์ของเธอก็ได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นประหลาดใจ โดยส่วนหนึ่งกล่าวว่า "เห็นสวย ๆ แต่งตัวดีแบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อว่าสภาพของของเธอจะเป็นขนาดนี้" แต่อีกหลายคนโดยเฉพาะหนุ่ม ๆ ได้พากันเข้าไปสมัครช่วยทำสะอาดกันมากมาย 

            "ผมขอไปช่วย จะเก็บกวาดให้เกลี้ยงเลย" 
            "ให้ผมทำความสะอาดเอง"
            "ผมเก่งเรื่องงานบ้านมาก" 
            "งานบ้านเป็นงานถนัดของผมเลย" 
            "ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถอะ" 
            "แค่นี้สบายมาก" 

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12

ใครสนใจบ้าง.. สาวหาคนมาช่วยคลีนห้อง
ภาพจาก @mirkodropulic12





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้วันละ 4 พัน เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับร้องโอ้โห โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:18:15
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย