สาวหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้วันละ 4 พัน เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับร้องโอ้โห

สาวประกาศหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้วันละ 4 พัน เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับร้องโอ้โห กลายเป็นไวรัล คนคอมเมนต์กันสนั่น
ภาพจาก @mirkodropulic12
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โพสต์ของผู้ใช้บัญชี X @mirkodropulic12 ซึ่งเป็นหญิงสาวในญี่ปุ่น ได้กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอประกาศหาคนมาช่วยมาทำความสะอาดห้อง เนื่องจากเธอยุ่งมาก พร้อมให้ค่าจ้างจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายสภาพของห้องเธอนั้น หลายคนต่างตกตะลึงจนร้องโอ้โห
โดยหญิงสาวรายนี้บอกว่าเธอทำอาชีพก่อสร้าง และมักจะโพสต์ภาพถ่ายแบบไม่เห็นหน้า แสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ในการไปทำงานอย่างขยันขันแข็ง แม้ว่าจะเป็นงานหนักต้องใช้แรง แต่เธอยังแต่งตัว และแต่งหน้าทำผมให้ดูสวยงาม และยังมีหุ่นดีด้วย
อย่างไรก็ดี ในโพสต์ล่าสุดของเธอ สาวก่อสร้างรายนี้ได้ประกาศหาคนมาช่วยทำความสะอาดห้องของเธอ พร้อมกับแนบภาพถ่ายภายในห้องห้องของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายปนอยู่กับเศษขยะ ถุงพลาสติกและของเหลือใช้ต่าง ๆ ทั้งบนพื้น บนโต๊ะด้านนอก ไปจนถึงในห้องนอนด้านใน มองดูแทบจะไม่เหลือทางเดิน
โดยหญิงสาวเขียนข้อความระบุว่า "มีใครยินดีมาทำความสะอาดห้องรก ๆ ของสาวไซต์ก่อสร้างคนนี้บ้าง ให้ค่าจ้างวันละ 21,000 เยน (ราว 4,400 บาท)
ฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำเลย"
"ผมขอไปช่วย จะเก็บกวาดให้เกลี้ยงเลย"
"ให้ผมทำความสะอาดเอง"
"ผมเก่งเรื่องงานบ้านมาก"
"งานบ้านเป็นงานถนัดของผมเลย"
"ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถอะ"
"แค่นี้สบายมาก"
