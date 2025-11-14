HILIGHT
ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง กำลังจะบอด พอเห็นตัวการแล้วขนลุก แข็งแกร่งสุด ๆ

  
          ชายถูกงูเห่าพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง เกือบบอด แต่เห็นสิ่งที่อยู่ในมือกลับพีคกว่า โหดมาก แข็งแกร่งสุด ๆ

ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์  

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์ ประกอบอาชีพพยาบาล มีการเล่าเคสคนไข้รายหนึ่งที่ถูกงูฉก ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ก่อนเกิดเหตุการณ์ชวนช็อก ดังนี้

          ฉัน : เป็นอะไรมาคะ

          ผู้มารับบริการ : งูเห่าเป่าตาครับ

          ฉัน : สายตากวาดรอบเปลนอน พบงูเห่านอนตุยในถุงหูหิ้ว 

          ฉัน : คุณหมอคะ มีเคสงูเห่าเป่าตา มาค่ะ พร้อมทั้งรีบล้างตาทั้ง 2 ข้างด้วย น้ำเกลือ 0.9%NSS 4000 ซีซี ตาทั้ง 2 ข้างแดงมาก ๆๆ จากการสอบถามและซักประวัติ

ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์  

          ผู้ป่วยให้ประวัติว่า พบงูอยู่หลังตู้เย็น จึงเอาฉมวก มาจัดการงู ซึ่งขณะนั้นไม่ทราบชนิดงู ขณะเอาฉมวกพุ่งใส่งูที่อยู่หลังตู้เย็น งูพ่นพิษใส่ตาทั้ง 2 ข้าง ในระยะห่าง 1 เมตร ขณะนั้นแสบตาทั้ง 2 ข้างมาก และงูก็ตุย พบเป็นงูเห่า พิษงูเห่าเป่าตาทั้ง 2 ข้าง

          โชคดีที่มา รพ.ได้เร็ว จึงให้การรักษาได้ทันที ตาทั้ง 2 ข้าง มองเห็นได้ปกติ คุณหมอให้ นอนรักษาใน รพ. เพื่อสังเกตอาการพิษของงูเห่า ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) และทำลายเซลล์ (Cytotoxin) อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพาตและเสียชีวิตได้

ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์  

ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์  

โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:44:58
