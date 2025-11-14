ชายถูกงูพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง กำลังจะบอด พอเห็นตัวการแล้วขนลุก แข็งแกร่งสุด ๆ

ชายถูกงูเห่าพ่นพิษเข้าตา 2 ข้าง เกือบบอด แต่เห็นสิ่งที่อยู่ในมือกลับพีคกว่า โหดมาก แข็งแกร่งสุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ชวัลพัชร แม่พี่พัตเตอร์กับน้องแอนฟิลด์ ประกอบอาชีพพยาบาล มีการเล่าเคสคนไข้รายหนึ่งที่ถูกงูฉก ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ก่อนเกิดเหตุการณ์ชวนช็อก ดังนี้
ฉัน : เป็นอะไรมาคะ
ผู้มารับบริการ : งูเห่าเป่าตาครับ
ฉัน : สายตากวาดรอบเปลนอน พบงูเห่านอนตุยในถุงหูหิ้ว
ฉัน : คุณหมอคะ มีเคสงูเห่าเป่าตา มาค่ะ พร้อมทั้งรีบล้างตาทั้ง 2 ข้างด้วย น้ำเกลือ 0.9%NSS 4000 ซีซี ตาทั้ง 2 ข้างแดงมาก ๆๆ จากการสอบถามและซักประวัติ
โชคดีที่มา รพ.ได้เร็ว จึงให้การรักษาได้ทันที ตาทั้ง 2 ข้าง มองเห็นได้ปกติ คุณหมอให้ นอนรักษาใน รพ. เพื่อสังเกตอาการพิษของงูเห่า ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) และทำลายเซลล์ (Cytotoxin) อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพาตและเสียชีวิตได้
