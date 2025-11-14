HILIGHT
เด็กหญิงวัย 15 เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย เนื้อร้ายลามเกือบครึ่ง หมอชี้เหตุ 1 พฤติกรรม

          เด็กหญิงวัย 15 ตรวจพบเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย เนื้อร้ายกินพื้นที่เกือบครึ่งของตับ หมอชี้ต้นเหตุมาจาก 1 พฤติกรรมการกิน 

เด็กหญิงวัย 15 เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวอุทาหรณ์จากเคสของเด็กหญิงชาวจีนรายหนึ่งวัย 15 ปี เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอต้องเผชิญกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต ภายหลังจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย และเนื้อร้ายมีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของตับ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน โดยแพทย์ได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมการกินที่ผ่านมาของเธอ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอาการป่วย

เด็กหญิงวัย 15 เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ภาพจาก Weibo

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า เด็กหญิงอายุ 15 ปี อาศัยในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เธอมีอาการปวดท้องด้านขวา ทางครอบครัวของเธอจึงพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเจิ้งโจว ก่อนที่ผลการตรวจจะออกมาเป็นที่น่าตกใจ มีเนื้องอกในตับของเธอ ซึ่งมีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบครึ่งของตับ และผลปรากฏว่ามันเป็นเนื้อร้าย แพทย์ได้วินิจฉัยว่า เด็กหญิงเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย 

          ครอบครัวของเด็กหญิงรายนี้ไม่มีประวัติป่วยโรคมะเร็งมา 3 รุ่น อย่างไรก็ตาม ครอบครัวกล่าวว่า ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นมัธยม และงานอดิเรกของเธอคือการกินขนมและของว่างสารพัด เธอชอบกินของหวาน และอาหารที่มีไขมันสูง แม้กระทั่งตอนที่เธอมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล สิ่งที่เธอพกติดตัวมาคือ กล่องใส่น่องไก่ทอด 

เด็กหญิงวัย 15 เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ภาพจาก Weibo

          ดร.หลี่ ปิน แพทย์ผู้ดำเนินการรักษา ยอมรับว่าแม้สาเหตุของเนื้องอกที่ตับของเด็กหญิงจะยังคงต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม แต่เขาเชื่อว่า สาเหตุเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กหญิงในระยะยาว นั่นคือการกินอาหารขยะมากเกินไป และอาหารที่มีสารกันบูดมาเป็นเวลานาน 

เด็กหญิงวัย 15 เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ภาพจาก Weibo

          ทั้งนี้ แพทย์ได้เตือนว่า มีจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งตับ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับตับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดี ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงการกินขนมขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปที่มีน้ำมัน เกลือ น้ำตาล และสารปรุงแต่งในปริมาณสูง ผู้ปกครองควรปลูกฝังนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโรคร้ายได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


