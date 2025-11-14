หนุ่มคบแฟน 10 ปี เซอร์ไพรส์เพิ่งรู้ความจริง เรียนอนุบาลห้องเดียวกัน รักไม่ห่างตั้งแต่เริ่มต้น

หนุ่มแชร์ชีวิตรักเหมือนพรหมลิขิต คบกับแฟนตั้งแต่ ม. 1 เข้าสู่ปีที่ 10 แถมเพิ่งได้รู้ความจริง เรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่อนุบาล เมื่อ 17 ปีก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายฟอร์ม ศรีสมบัติ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก นายฟอร์ม ศรีสมบัติ เผยเรื่องราวความรักที่ราวกับหลุดมาจากซีรีส์ เมื่อเพิ่งมารู้ความจริงสุดบังเอิญว่าแฟนสาวที่คบกันมาตั้งแต่ ม.1 ที่จริงคือคนที่ใกล้ชิดกันมายาวนานแล้ว เพราะเคยเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยทีเดียว
เจ้าของเรื่องราวเผยว่า ตนเองกับแฟนสาวคบหากันมาตั้งแต่สมัย ม.1 รวมระยะเวลากว่า 10 ปีเต็ม แต่จู่ ๆ กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อทั้งคู่ค้นเจอรูปถ่ายจากงานรับเกียรติบัตรตอนอนุบาล 3 แล้วพบว่าตัวเองยืนอยู่ในเฟรมเดียวกันมาตั้งแต่เด็กแบบไม่รู้ตัวมาก่อน เป็นความบังเอิญชวนเหลือเชื่อที่ทำเอาทั้งสองคนต่างใจสั่นเมื่อได้รู้ความจริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายฟอร์ม ศรีสมบัติ
จากวันนั้นเท่ากับว่าเป็นเวลา 17 ปีแล้วที่ทั้งสองคนได้รู้จักกัน จากเพื่อนอนุบาล เป็นแฟนกันตอน ม.1 และคบกันมายาวเข้าสู่ปีที่ 10 ปี ผ่านการเติบโตไปด้วยกัน เจอวันที่เราเราะ ร้องไห้ และช่วงเวลาที่เกือบทำให้ถอดใจ แต่เมื่อหันกลับมา ก็ยังเห็นอีกฝ่ายยืนอยู่ตรงเดิม ไม่เคยปล่อยมือกันเลยจนถึงวันนี้