เซเว่น อีเลฟเว่น ทำไมสาขานี้ถึงไม่มีน้องหมาด้านหน้า พอดูร้านที่อยู่ใกล้ ๆ รู้เลย

 
 
          เซเว่น อีเลฟเว่น ทำไมสาขานี้ถึงไม่มีน้องหมาด้านหน้า พอดูร้านที่อยู่ใกล้ ๆ รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไร มาอยู่ที่นี่สบายกว่าเยอะ


ทำไมไม่มีน้องหมา
 ภาพจาก TikTok @karamelyf

         หนึ่งในสัญลักษณ์คู่เซเว่น อีเลฟเว่น ต้องมีสุนัขนอนตากแอร์อยู่ตรงทางเข้าออกร้านเสมอ ถ้าหากสาขาไหนไม่มี คนอาจประหลาดใจว่า มันเป็นเพราะอะไร

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 TikTok @karamelyf มีการลงคลิปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหนึ่ง แต่สาขานี้กลับไม่เจอสุนัขอยู่หน้าร้าน เห็นแล้วก็ได้แต่สงสัย มันเป็นเพราะอะไรกัน

ทำไมไม่มีน้องหมา
 ภาพจาก TikTok @karamelyf

          แต่คำเฉลยก็อยู่ไม่ไกล เพียงแค่เดินไปสักระยะก็จะเห็นร้านขายอาหารสัตว์ ส่องเข้าไปด้านในเห็นน้องหมาตัวใหญ่ตากแอร์ฉ่ำ ๆ ที่แท้มาอยู่ตรงนี้นี่เอง

          แบบนี้ชัดเลยว่า ระหว่างเซเว่น อีเลฟเว่น กับร้านอาหารสัตว์ ที่ไหนน้องหมาชอบมากกว่ากัน

ทำไมไม่มีน้องหมา
 ภาพจาก TikTok @karamelyf

ทำไมไม่มีน้องหมา
 ภาพจาก TikTok @karamelyf


อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:51:36
