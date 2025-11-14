เซเว่น อีเลฟเว่น ทำไมสาขานี้ถึงไม่มีน้องหมาด้านหน้า พอดูร้านที่อยู่ใกล้ ๆ รู้เลย

เซเว่น อีเลฟเว่น ทำไมสาขานี้ถึงไม่มีน้องหมาด้านหน้า พอดูร้านที่อยู่ใกล้ ๆ รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไร มาอยู่ที่นี่สบายกว่าเยอะ
ภาพจาก TikTok @karamelyf
หนึ่งในสัญลักษณ์คู่เซเว่น อีเลฟเว่น ต้องมีสุนัขนอนตากแอร์อยู่ตรงทางเข้าออกร้านเสมอ ถ้าหากสาขาไหนไม่มี คนอาจประหลาดใจว่า มันเป็นเพราะอะไร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 TikTok @karamelyf มีการลงคลิปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหนึ่ง แต่สาขานี้กลับไม่เจอสุนัขอยู่หน้าร้าน เห็นแล้วก็ได้แต่สงสัย มันเป็นเพราะอะไรกัน
ภาพจาก TikTok @karamelyf
แบบนี้ชัดเลยว่า ระหว่างเซเว่น อีเลฟเว่น กับร้านอาหารสัตว์ ที่ไหนน้องหมาชอบมากกว่ากัน
ภาพจาก TikTok @karamelyf
ภาพจาก TikTok @karamelyf