อย่าทิ้ง ! 4 เปลือกผลไม้ไล่ยุง อาวุธจากธรรมชาติ หาง่ายอยู่ใกล้ตัว แถมเคล็ดลับให้ได้ผลดี

4 เปลือกผลไม้ไล่ยุง มีอะไรบ้าง อาวุธจากธรรมชาติ หาง่ายอยู่ใกล้ตัว แถมเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัด และยังทำให้บ้านมีกลิ่นหอม
ยุงกวนใจเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ บ้าน ยุงไม่เพียงแค่สร้างความรำคาญ แต่ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรง เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไวรัสซิกา และอื่น ๆ วิธีไล่ยุงในบ้านมีหลากหลายวิธี ในขณะที่บางคนเลือกใช้สารเคมี แต่มีเปลือกผลไม้บางชนิดที่เรียกว่าเป็น "อาวุธลับไล่ยุง" จากธรรมชาติ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha ได้เผยเกี่ยวกับประโยชน์ที่น่าทึ่งของเปลือกผลไม้ 4 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงภายในบ้าน พร้อมทั้งเคล็ดลับวิธีการใช้งานอย่างง่าย ๆ ทำให้ยุงไม่มารบกวน ทั้งประหยัด แถมยังช่วยให้บ้านมีกลิ่นหอมขึ้นด้วย โดยผลไม้ทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่หาได้ไม่ยากอยู่ใกล้ตัว รู้แบบนี้แล้ว หลังจากปอกเปลือกอย่าเพิ่งรีบทิ้งไปเสียก่อน
4 เปลือกผลไม้ไล่ยุง
1. ส้มและส้มเขียวหวาน
เปลือกส้มมีน้ำมันหอมระเหยลิโมนีน (Limonene) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีกลิ่นเฉพาะตัวสำหรับช่วยไล่ยุง อีกทั้งยังช่วยให้บ้านมีกลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกวิตกกังวล หรือความเครียด และความเหนื่อยล้า
เคล็ดลับวิธีการใช้
- หั่นเปลือกส้มเป็นชิ้นเล็ก ๆ วางไว้ที่มุมห้อง ใกล้หน้าต่าง หรือหัวเตียง เพื่อให้กลิ่นกระจายไปทั่ว
- เช็ดเปลือกส้มให้แห้งแล้วเผาเบา ๆ เพื่อกระจายกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ไล่ยุง
- บีบเปลือกเบา ๆ เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหย นำไปเจือจางด้วยน้ำ แล้วใส่ลงในขวดสเปรย์ฉีดรอบบ้าน ผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์
2. มะนาว
เปลือกมะนาวมีน้ำมันตะไคร้หอม (Citronella) เป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายมะนาว มีคุณสมบัติในการไล่ยุงและแมลงได้ตามธรรมชาติ มักเป็นส่วนผสมในเทียนหรือสเปรย์ไล่ยุง
เคล็ดลับวิธีการใช้
- วางเปลือกมะนาวสดสัก 2-3 ชิ้นไว้รอบห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือมุมทำงาน เพื่อให้ห้องสดชื่น และป้องกันยุงไม่ให้บินเข้ามา
- หั่นเปลือกมะนาวเป็นชิ้นเล็ก ๆ เช็ดให้แห้งแล้วเผาเบา ๆ เพื่อให้น้ำมันหอมระเหยกระจายทั่วห้อง จะช่วยขจัดกลิ่นอับ และไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แช่เปลือกมะนาวในชามใส่น้ำร้อนเล็ก ๆ วางไว้บนโต๊ะ กลิ่นมะนาวอ่อน ๆ จะช่วยไล่ยุงได้โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
กลิ่นน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติในเปลือกเกรปฟรุตช่วยป้องกันยุง อีกทั้งยังช่วยให้อากาศสดชื่น ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด
เคล็ดลับวิธีการใช้
- หย่อนเปลือกเกรปฟรุตสดลงในน้ำอาบ น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกเกรปฟรุตยังอุดมไปด้วยวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิวพรรณ
- วางไว้ในห้องทำงานเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิ และห้องนอนเพื่อลดความเหนื่อยล้า
- ทำให้เปลือกเกรปฟรุตแห้งแล้วเผาเบา ๆ เพื่อกระจายน้ำมันหอมระเหย กำจัดกลิ่นอับชื้น ทำให้อากาศสดชื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองเหมือนการใช้สารเคมี
4. สับปะรด
เปลือกสับปะรดสด มีสารประกอบฟีนอลิก, กรดซิตริก, กรดมาลิก รวมทั้งสารกลุ่มซาโปนิน และน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีคุณสมบัติไล่ยุงได้ และยังมีสารกลุ่มแทนนิน ที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของตัวอ่อนยุง
เคล็ดลับวิธีการใช้
- หั่นเปลือกสับปะรดเป็นชิ้นเล็ก ๆ วางไว้ตามมุมห้อง หรือบริเวณที่ยุงชุม กลิ่นของเปลือกสับปะรดจะช่วยไล่ยุงได้
- ผสมเปลือกสับปะรดกับน้ำร้อนแล้วฉีดพ่นบาง ๆ เพื่อป้องกันยุงเกาะบนเฟอร์นิเจอร์
- นำเปลือกสับปะรดไปผึ่งลมให้แห้ง เพื่อให้กลิ่นเข้มข้นขึ้น วางไว้ในที่มีลมโกรกให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยกระจายตัว
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha