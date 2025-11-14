พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน สง่างามสะกดสายตา ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบประยุกต์ เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนจีน ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง โดยมี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา รวมถึงนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยจิตรลดาสีน้ำเงินแบบประยุกต์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ชุดพระราชทานนี้ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนสีกรมท่า ประดับประดาด้วยดิ้นเงินอันวิจิตรงดงาม โดยปรับปกเสื้อให้สูงขึ้นและตกแต่งด้วยกระดุมเงินคู่ตามสไตล์ชุดจีนดั้งเดิมเพื่อสื่อถึงไมตรีจิตและความผูกพันทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
