พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน สง่างามสะกดสายตา ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี

 
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบประยุกต์ เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนจีน ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี 

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
ภาพจาก โบราณนานมา

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง โดยมี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา รวมถึงนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ

            ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยจิตรลดาสีน้ำเงินแบบประยุกต์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ชุดพระราชทานนี้ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนสีกรมท่า ประดับประดาด้วยดิ้นเงินอันวิจิตรงดงาม โดยปรับปกเสื้อให้สูงขึ้นและตกแต่งด้วยกระดุมเงินคู่ตามสไตล์ชุดจีนดั้งเดิมเพื่อสื่อถึงไมตรีจิตและความผูกพันทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
ภาพจาก โบราณนานมา

            ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยเสด็จฯ เยือนจีน ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองชาติครบรอบ 50 ปี

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
ภาพจาก โบราณนานมา

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
ภาพจาก โบราณนานมา

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
ภาพจาก โบราณนานมา


