เปิดเหตุผลนักเรียนหมอนทองวิทยา เตรียมย้ายโรงเรียน 1 ราย ชาวเน็ตขอให้ทบทวน

เปิดเหตุผลนักเรียนหมอนทองวิทยา เตรียมย้ายโรงเรียน 1 ราย หลังจบการแข่งขันบอล 7 สี ชาวเน็ตขอให้ทบทวน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wittawas Sohahsun
ทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา กำลังเป็นที่โด่งดังจากผลงานอันยอดเยี่ยม รองแชมป์ฟุตบอล 7 สี
ล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Wittawas Sohahsun มีการเผยความคืบหน้าของนักเรียนคนหนึ่งในทีม เจ้าซอส ณัฐวุฒิ หอมกรุ่น กำลังจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนธนาคารออมสิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำเรื่องย้ายตั้งแต่ก่อนการแข่งขันฟุตบอล 7 สี เนื่องจากจะไปอยู่กับพ่อแม่
ด้านชาวเน็ตต่างขอให้ครอบครัวและคนรอบข้างน้องทบทวนใหม่อีกครั้ง เพื่ออนาคตของน้องเอง ในปีหน้า ทีมหมอนทองวิทยาเตรียมสู้ศึกฟุตบอล 7 สีอีกครั้ง
