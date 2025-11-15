กระดกเบียร์ขวด พบว่าเบียร์เป็นวุ้นทั้งที่ไม่เย็น ตอนแรกนึกว่าเสีย แจงแล้วคืออะไร

กระดกเบียร์ขวด พบว่าเบียร์เป็นวุ้น ตอนแรกนึกว่าเสีย สุดท้ายแบรนด์แจงแล้ว เป็นเพราะอะไร ทำไมเป็นวุ้นได้ทั้งที่ไม่เย็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TK Sean
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก TK Sean มีการเล่าเรื่องการดื่มเบียร์ แต่กลับพบวุ้น ๆ อยู่ข้างใน ทั้งที่เบียร์ไม่เย็น มันเกิดอะไรขึ้น มีข้อความทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TK Sean
กระดกไป 2 อึก ก็คิดว่าเป็นเบียร์วุ้น มองดูดี ๆ ไม่ใช่ เพราะเบียร์ไม่ได้เย็นขนาดนั้น เหมือนเป็นตะกอนไรสักอย่าง เลยขอร้านดูขวดอื่นในตู้ (นั่งกินหน้าร้านค้า) อ้าว!!! มีเป็นเหมือนกัน ถ้าเรื่องถึงบริษัทฝากตรวจสอบขั้นตอนการผลิตหน่อยนะครับ ว่ามีจุดไหนที่บกพร่อง แล้วดำเนินการแก้ไข เบื้องต้นได้แจ้งทางร้านค้าแล้ววันพุธที่ผ่านมา และทางร้านค้าได้แจ้งไปยังยี่ปั๊วในพื้นที่เพื่อเคลมเรียบร้อยแล้วครับ ทางร้านค้าได้เปลี่ยนขวดใหม่ให้ และนั่งกินกันต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TK Sean
เพจผู้บริโภค แจงแล้ว
เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า เจ้าของเคสนี้แจ้งว่าทางผู้ผลิตได้โทรมาชี้แจงแล้วและเป็นทุกแบรนด์ สาเหตุนี้เกิดจากโปรตีนที่จับตัวกันเป็นตะกอน เนื่องจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น เอาไปแช่เย็น แล้วมาเจอร้อนวนไปมา ตั้งแต่การขนส่งจนมาถึงร้านค้าหลีก และเป็นไปได้ว่าทางร้านค้าเอง อาจจะถอดปลั๊กตู้แช่ตอนกลางคืน