พบงูเหลือมอยู่ในสวนยาง นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ ดูที่ท้องแล้วสงสัย เฉลยเขมือบอะไร

พบงูเหลือมอยู่ในสวนยาง นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ ดูที่ท้องใหญ่มาก เพิ่งเขมือบอะไรมา ก่อนกู้ภัยเฉลย คืออะไร ทำไมใหญ่ขนาดนี้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ TAI TECK TUNG รายงานว่า เจ้าของสวนยางแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ขอความช่วยเหลือกู้ภัย หลังจากพบงูเหลือมกินอิ่มท้องโต นอนนิ่งไปไหนไม่รอด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่เข้ามาเคลื่อนย้ายงูออกจากพื้นที่เรียบร้อย พร้อมกับเปิดเผยว่า สิ่งที่งูเหลือมเขมือบไปนั้นคือ หมูดิน
