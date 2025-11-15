HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พบงูเหลือมอยู่ในสวนยาง นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ ดูที่ท้องแล้วสงสัย เฉลยเขมือบอะไร

          พบงูเหลือมอยู่ในสวนยาง นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ ดูที่ท้องใหญ่มาก เพิ่งเขมือบอะไรมา ก่อนกู้ภัยเฉลย คืออะไร ทำไมใหญ่ขนาดนี้




งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ TAI TECK TUNG

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ TAI TECK TUNG รายงานว่า เจ้าของสวนยางแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ขอความช่วยเหลือกู้ภัย หลังจากพบงูเหลือมกินอิ่มท้องโต นอนนิ่งไปไหนไม่รอด



          เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่เข้ามาเคลื่อนย้ายงูออกจากพื้นที่เรียบร้อย พร้อมกับเปิดเผยว่า สิ่งที่งูเหลือมเขมือบไปนั้นคือ หมูดิน



งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ TAI TECK TUNG




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบงูเหลือมอยู่ในสวนยาง นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ ดูที่ท้องแล้วสงสัย เฉลยเขมือบอะไร โพสต์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:42:40 5,231 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย