ชายถูกลอตเตอรี่แจ็กพอต 125 ล้าน แต่แกล้งทำจนหลอกเมีย ผ่านไป 6 เดือน ต้องเสียใจ

ชายวัย 66 ปี ถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็กพอต 125 ล้าน แต่แกล้งทำตัวจนหลอกเมีย ผ่านไป 6 เดือน ต้องเสียใจกับสิ่งที่ทำ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเมื่อเขาได้รับโชคก้อนโต ถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็กพอตมากกว่าร้อยล้าน ทว่าเงินจำนวนมหาศาลนั้นกลับกลายเป็น "ภาระทางจิตใจ" อันหนักอึ้ง เขาจึงตัดสินใจเก็บเป็นความลับไม่ให้ครอบครัวรู้ และแอบเพลิดเพลินกับเงินก้อนนั้นเพียงลำพัง แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากนั้นกลับทำให้เขารู้สึกเสียใจอย่างที่คาดไม่ถึง
ซาโตชิ (นามสมมุติ) อายุ 66 ปี อาศัยอยู่กับภรรยาวัยเดียวกัน ทั้งสองใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างประหยัดเรียบง่าย แม้จะได้รับเงินบำนาญรวมกันประมาณ 300,000 เยน (ราว 62,000 บาท) และมีเงินออม 57 ล้านเยน (ราว 11 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี ซาโตชิ มักจะซื้อลอตเตอรี่เก็บเอาไว้เสี่ยงโชคในบางครั้ง
จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ซาโตชิกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟ เขามีอันต้องตกตะลึงสุดชีวิต เมื่อพบว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลแจกพอตที่มีมูลค่าถึง 600 ล้านเยน (ราว 125 ล้านบาท) แต่เขาเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากครอบครัว โดยบอกเพียงว่า "ถูกรางวัล 5 ล้านเยน (ราว 1 ล้านบาท)" และใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการรีโนเวทบ้าน
ในขณะเดียวกัน ซาโตชิก็เริ่มใช้ชีวิตที่เรียกว่า "ชีวิตหรูหราแบบลับ ๆ" เขาแอบซื้อรถราคาแพง ไปพักโรงแรมหรู และท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่น ภายในระยะเวลา 6 เดือน เขาใช้เงินไป 18 ล้านเยน (ราว 3.7 ล้านบาท) แต่เพื่อไม่ให้ภรรยาจับได้ เขาจึงแสร้งทำตัวเหมือนว่าจน สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ ราคาถูก ๆ ส่วนรถก็คอยจอดเอาไว้ไกล ๆ และหลีกเลี่ยงโอกาสเข้าสังคมที่คุ้นเคย
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาหลังนั้น ซาโตชิกลับพบความเหงาและความว่างเปล่าในชีวิต รวมถึงความรู้สึกผิด อีกทั้งยังมีเรื่องพ่อของเขาที่เคยมีปัญหาเรื่องเงินในอดีต เขาจึงเกิดความทุกข์ทรมานใจจากความทรงจำอันเจ็บปวด เขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลียทางจิตใจ จนถึงขั้นอยู่บ้านในชุดนอนทั้งวันโดยที่ไม่อยากทำอะไรเลย
ในตอนแรก เขาตั้งใจจะบริจาคเงินรางวัลส่วนหนึ่ง แต่ด้วยความกังวลว่าภรรยาจะสงสัยและถามถึงที่มาของเงิน ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจไปพบที่ปรึกษาทางการเงิน และทำตามคำแนะนำ โดยนำเงินรางวัลที่เหลือไปลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีภรรยาและลูก ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์
"เงินมากมายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริง" ซาโตชิ กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจ
ด้านผู้เชี่ยวชาญอธิบายเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า เงินก้อนโตที่ได้มาอย่างกะทันหัน จนอยู่ในสถานะ "รวยชั่วข้ามคืน" ไม่ว่าจะเป็นการถูกรางวัลลอตเตอรี่ หรือได้รับมรดกจำนวนมาก มักกระตุ้นให้เกิดภาวะที่เรียกว่า "อาการวิตกกังวลแบบฉับพลัน" เกิดความวิตกกังวลทางจิตใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนแปลงไป หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการและการใช้เงิน สุดท้ายก็จะต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT