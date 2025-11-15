HILIGHT
เปิดภาพโรงพยาบาลรัฐ ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียงสุดสะอาด คนอยากรู้อยู่ไหน ไม่ใช่ในกรุง

           เปิดภาพโรงพยาบาลรัฐ ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง สะอาดสะอ้าน จนกลายเป็นไวรัลแชร์ 3,000 ครั้ง ก่อนรู้ว่าอยู่ที่กาญจนบุรี


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit  มีการโพสต์ภาพตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง มีขนาด 30 เตียง แต่สภาพดูดี สะอาด แบ่งสัดส่วนชัดเจน จนกลายเป็นไวรัลคนแชร์ 3,000 ครั้ง มีแต่คนอยากให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง นำไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีพื้นที่สะอาด ๆ แบบนี้เยอะ ๆ จะส่งผลต่อสุขภาพคนไข้ อาจทำให้หายจากโรคไวขึ้น


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunit







ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit

          ส่วนโรงพยาบาลที่กำลังเป็นไวรัล คือ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit



เปิดภาพโรงพยาบาลรัฐ ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียงสุดสะอาด คนอยากรู้อยู่ไหน ไม่ใช่ในกรุง อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2568
