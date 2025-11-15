เปิดภาพโรงพยาบาลรัฐ ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียงสุดสะอาด คนอยากรู้อยู่ไหน ไม่ใช่ในกรุง

เปิดภาพโรงพยาบาลรัฐ ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง สะอาดสะอ้าน จนกลายเป็นไวรัลแชร์ 3,000 ครั้ง ก่อนรู้ว่าอยู่ที่กาญจนบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit มีการโพสต์ภาพตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง มีขนาด 30 เตียง แต่สภาพดูดี สะอาด แบ่งสัดส่วนชัดเจน จนกลายเป็นไวรัลคนแชร์ 3,000 ครั้ง มีแต่คนอยากให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง นำไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีพื้นที่สะอาด ๆ แบบนี้เยอะ ๆ จะส่งผลต่อสุขภาพคนไข้ อาจทำให้หายจากโรคไวขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit
ส่วนโรงพยาบาลที่กำลังเป็นไวรัล คือ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit