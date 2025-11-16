เปิดรายได้ล่าสุด เซฟ กระทะฮ้าง เดิมที่เคยบอกได้หลักแสน ตอนนี้น้อยจนเลิกทำคลิป

เปิดรายได้ล่าสุด เซฟ กระทะฮ้าง จากเดิมที่เคยบอกว่าได้หลักแสน ตอนนี้ได้เท่าไร น้อยจนแทบอยากเลิกทำคลิปเลย ให้คนดูคลิปเก่าแทน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมบูญ วรรณวงศ์
สำหรับเซฟ กระทะฮ้าง หรือนายสมบูญ วรรณวงศ์ ในช่วงหนึ่งนั้นขึ้นชื่อว่า ทำคลิปอาหารพื้นบ้าน แต่ได้เงินเดือนละหลัก 4-5 แสน ตามที่เจ้าตัวกล่าวอ้าง ก่อนที่จะเจอดราม่ารุมเร้า จนหายไปจากพื้นที่สื่อในระยะหลัง
ล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก สมบูญ วรรณวงศ์ มีการเปิดเผยรายได้ล่าสุดจากการทำคลิป พบว่าเป็นเงิน 116.54 ดอลลาร์ หรือประมาณ 4,000 บาท แต่กลับพบปัญหา ถอนเงินออกมาไม่ได้ จนเจ้าตัวท้อ หลังจากนี้จะเลิกทำคลิปแล้ว ถ้าหากใครอยากดูคลิปทำอาหาร ให้ดูคลิปเก่า
