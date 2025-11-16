เอาขนมมดขึ้นแช่ตู้เย็น พอเอาออกมานึกว่ามดตายแล้ว ฟื้นคืนชีพแบบงง ๆ เพราะอะไร

เอาขนมมดขึ้นแช่ตู้เย็น พอเอาออกมานึกว่ามดตายแล้ว สุดท้ายฟื้นคืนชีพแบบงง ๆ เป็นเพราะอะไร ทั้งที่ตอนแรกคือ นิ่งมาก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Chittrawadi Rodkaeo มีการเล่าว่า เธอเอาขนมวางไว้ด้านนอก แต่มดแดงขึ้นมากิน ก็เลยเอาไปไว้ในตู้เย็นก่อน พอหยิบออกมาอีกที เหมือนมดตายแล้ว แล้วจู่ ๆ มดก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ ทำให้เธอตกใจ มันเป็นเพราะอะไร
ส่วนสาเหตุที่ทำแบบนี้ เธอไม่ได้จะเอาขนมมากินต่อ แค่สงสัยเฉย ๆ เตรียมจะเอาไปทิ้ง แต่เจอสภาพมดตายแล้วฟื้น (ความจริงกินเหลือ แม่มาเห็นเลยเอาแช่ตู้เย็น ไม่เห็นว่ามีมด)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chittrawadi Rodkaeo
ด้านชาวเน็ตให้ความรู้ว่า มดถูกแช่เย็นจะไม่ตาย เพราะมีการจำศีล ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดี