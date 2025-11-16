HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เอาขนมมดขึ้นแช่ตู้เย็น พอเอาออกมานึกว่ามดตายแล้ว ฟื้นคืนชีพแบบงง ๆ เพราะอะไร

          เอาขนมมดขึ้นแช่ตู้เย็น พอเอาออกมานึกว่ามดตายแล้ว สุดท้ายฟื้นคืนชีพแบบงง ๆ เป็นเพราะอะไร ทั้งที่ตอนแรกคือ นิ่งมาก

มดตายแล้วฟื้นคืนชีพ หลังเข้าตู้เย็นที่เย็นจัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chittrawadi Rodkaeo

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Chittrawadi Rodkaeo มีการเล่าว่า เธอเอาขนมวางไว้ด้านนอก แต่มดแดงขึ้นมากิน ก็เลยเอาไปไว้ในตู้เย็นก่อน พอหยิบออกมาอีกที เหมือนมดตายแล้ว แล้วจู่ ๆ มดก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ ทำให้เธอตกใจ มันเป็นเพราะอะไร

          ส่วนสาเหตุที่ทำแบบนี้ เธอไม่ได้จะเอาขนมมากินต่อ แค่สงสัยเฉย ๆ เตรียมจะเอาไปทิ้ง แต่เจอสภาพมดตายแล้วฟื้น (ความจริงกินเหลือ แม่มาเห็นเลยเอาแช่ตู้เย็น ไม่เห็นว่ามีมด)

มดตายแล้วฟื้นคืนชีพ หลังเข้าตู้เย็นที่เย็นจัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chittrawadi Rodkaeo

          ด้านชาวเน็ตให้ความรู้ว่า มดถูกแช่เย็นจะไม่ตาย เพราะมีการจำศีล ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดี


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เอาขนมมดขึ้นแช่ตู้เย็น พอเอาออกมานึกว่ามดตายแล้ว ฟื้นคืนชีพแบบงง ๆ เพราะอะไร โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:51:27 1,248 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย