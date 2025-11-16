HILIGHT
คนญี่ปุ่นโพสต์ภาพ ซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea เห็นแล้วยืนอึ้ง คนดู 47 ล้าน เกิดอะไรขึ้น !?

          คนญี่ปุ่นโพสต์ภาพ ซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea เห็นแล้วถึงกับยืนอึ้งกลายเป็นภาพไวรัลร้อน เกิดอะไรขึ้น ทำไมคนดูมากถึง 47 ล้านครั้ง  

คนญี่ปุ่นโพสต์ภาพ ซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea
ภาพจาก X @Ender_maru_

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้บัญชี X @Ender_maru_ ในญี่ปุ่น ได้โพสต์แชร์ภาพแชร์ประสบการณ์ เมื่อไปซื้อขาไก่งวงรมควันที่ดิสนีย์ซี (DisneySea) สวนสนุกในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นน่องไก่งวงไซซ์จัมโบ้ เมนูยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่น แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้รับมา สภาพที่เห็นทำเอาตกตะลึงไม่น้อย 

          เจ้าของโพสต์เขียนข้อความระบุว่า "ฉันซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea มาวันนี้ แต่..." 

          หลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความนิยมและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ (16 พฤศจิกายน 2568) มียอดการมองเห็นมากถึง 47 ล้านครั้ง ชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้น บางคนสังเกตว่า น่าจะเป็นเพราะขาไก่งวงที่ดูเหมือนไม่สุก ดูเหมือนเนื้อไก่ยังดิบอยู่ ในขณะเดียวกันมีบางความคิดเห็นบอกว่ามันดูเหมือน "ไอนั่น" และพากันล้อเลียนขำขัน 


          "เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันอะไรกัน" 
          "มองแล้วรู้สึกว่าเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัว 555 และดูดิบ ๆ"
          "ขอโทษนะ มันน่าขยะแขยง" 
          "ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ไก่ดิบ จนกระทั่งได้อ่านสิ่งที่อื่นเขียน" 
          "ภาพที่มีเนื้อหาอ่อนไหว"
          "ถึงกับต้องกลับไปดูใหม่ครั้ง"
          "ไข่ไก่งวงรมควันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"  
          "พูดตรง ๆ มันดูเหมือนอวัยวะเพศชาย"


