คนญี่ปุ่นโพสต์ภาพ ซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea เห็นแล้วยืนอึ้ง คนดู 47 ล้าน เกิดอะไรขึ้น !?

คนญี่ปุ่นโพสต์ภาพ ซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea เห็นแล้วถึงกับยืนอึ้งกลายเป็นภาพไวรัลร้อน เกิดอะไรขึ้น ทำไมคนดูมากถึง 47 ล้านครั้ง
ภาพจาก X @Ender_maru_
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้บัญชี X @Ender_maru_ ในญี่ปุ่น ได้โพสต์แชร์ภาพแชร์ประสบการณ์ เมื่อไปซื้อขาไก่งวงรมควันที่ดิสนีย์ซี (DisneySea) สวนสนุกในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นน่องไก่งวงไซซ์จัมโบ้ เมนูยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่น แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้รับมา สภาพที่เห็นทำเอาตกตะลึงไม่น้อย
เจ้าของโพสต์เขียนข้อความระบุว่า "ฉันซื้อขาไก่งวงที่ DisneySea มาวันนี้ แต่..."
หลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความนิยมและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ (16 พฤศจิกายน 2568) มียอดการมองเห็นมากถึง 47 ล้านครั้ง ชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้น บางคนสังเกตว่า น่าจะเป็นเพราะขาไก่งวงที่ดูเหมือนไม่สุก ดูเหมือนเนื้อไก่ยังดิบอยู่ ในขณะเดียวกันมีบางความคิดเห็นบอกว่ามันดูเหมือน "ไอนั่น" และพากันล้อเลียนขำขัน
"เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันอะไรกัน"
"มองแล้วรู้สึกว่าเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัว 555 และดูดิบ ๆ"
"ขอโทษนะ มันน่าขยะแขยง"
"ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ไก่ดิบ จนกระทั่งได้อ่านสิ่งที่อื่นเขียน"
"ภาพที่มีเนื้อหาอ่อนไหว"
"ถึงกับต้องกลับไปดูใหม่ครั้ง"
"ไข่ไก่งวงรมควันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"
"พูดตรง ๆ มันดูเหมือนอวัยวะเพศชาย"