อุทาหรณ์ หนุ่มนักวิ่งเจอภาวะกล้ามเนื้อสลาย หวิดขิตกลางสนาม นอน รพ. 6 วันเต็ม

          อุทาหรณ์ หนุ่มนักวิ่งออกกำลังกายมากเกินไป เจอภาวะกล้ามเนื้อสลาย หวิดขิตกลางสนาม จ่าพิชิตเตือน อะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยง



กล้ามเนื้อสลาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wachi

          หลายปีหลังมานี้ กิจกรรมหนึ่งที่นับเป็นกิจกรรมยอดฮิตกันก็คือ การวิ่ง มีการจัดงานหลายเจ้า มีนักวิ่งมากหน้าหลายตา เพราะคนไทยเริ่มรักสุขภาพ แต่การวิ่งมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีเช่นกัน

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Wachi มีการเล่าเรื่องภาวะกล้ามเนื้อสลาย มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

          ประสบการณ์วิ่งจนกล้ามเนื้อสลาย บางแสน 42 ปีนี้ ตามมาด้วยบทเรียนที่โหดที่สุดในชีวิตผม (เกือบเหลือแต่ชื่อ)

          ตอนตัวเองวิ่งเข้าเส้นมาช่วงนี้รู้สึกตัวเองเบลอ ๆ และจำเหตุการณ์ได้แค่บางช่วงบางตอนดีน่ะที่ยังลากตัวเองไปหาคนรู้จักได้ ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะไปนอนขิตกลางงานรึเปล่า 5555 หา staff ในงานไม่เจอเลย

          ผลออกมา มีภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่า Trop-I สูงกว่าปกติ ไตวายเฉียบพลันค่าไตพุ่งจนหมอบอก อีกนิดเดียวได้ล้างไต และผมอยู่ในภาวะเสี่ยงฮีทสโตรกเข้าเส้นด้วยไข้ 38.1

          ผมนอนโรงพยาบาล 6 วันเต็ม ตรวจหัวใจ echo กับ คลื่นไฟฟ้าอะไรแล้วคือหัวใจปกติทุกอย่าง ผลพวงทั้งหมดน่าจะเกิดจาก rhabdo ตัวเดียวเลย โดนให้น้ำเกลือ 24 ชม. กินน้ำวันล่ะหลาย ๆ ลิตร โดนเจาะเลือดทุกเช้าจนแขนพลุนหมดล่ะ 5555 เฝ้าระวัง จนค่าต่าง ๆ ค่อย ๆ กลับลงมาจนเป็นที่น่าพอใจ เลยขอหมอกลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อคิดถึงแมว กินน้ำวันล่ะหลาย ๆ ลิตรต่อ ต้องพักเรื่องออกกำลังกายไปก่อนยาว ๆ เลย (มั้ง 5555)

          ร่างกายมีขีดจำกัด… อย่าฝืนจนเกินไป (บอกตัวเอง)



จ่าพิชิตอธิบายเพิ่ม คืออะไร


          เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์อธิบายถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมว่า กล้ามเนื้อสลาย เรื่องใกล้ตัวของคนออกกำลังกาย ถ้ากล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บจนเซลล์เนื้อเยื่อตาย แล้วสารข้างในเซลล์ถูกปล่อยออกมาเข้าสู่กระแสเลือด จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายตามมา เช่น ไตวายอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิต

          อาการที่ชัดเจนมากคือเยี่ยวจะมีสีเข้มเหมือนสีโค้ก ใครที่มีอาการแบบนั้นต้องรีบหยุดแล้วไปหาหมอโดยด่วน

          สาเหตุ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ออกกำลังกายมากเกินไป พักผ่อนไม่พอกินน้ำน้อย อากาศร้อนจัด พวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงได้หมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wachi

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wachi

