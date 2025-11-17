HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

ประกาศขายบ้านสไตล์มินิมอล เพิ่งสร้างเสร็จ 6 เดือน 30 ล้าน พร้อมเหตุผล ทำไมขายเร็ว

          ประกาศขายบ้านเพิ่งสร้างเสร็จ 6 เดือน ราคา 30 ล้าน พร้อมเหตุผลการขายที่ระบุชัด หรือจะเลือกเช่าก็ได้ เดือนละ 3 แสนบาท ใครสนมาได้เลย
ขายบ้าน 30 ล้าน หลังสร้างเสร็จ 6 เดือน

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ประกาศขายหรือให้เช่าบ้านใหม่สไตล์มินิมอล ซอยลาดพร้าว 64 แยก 12 เป็นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ 6 เดือน มีคุณสมบัติของบ้านและจุดเด่นดังนี้

          ขนาดที่ดิน : 100 ตร.วา

          พื้นที่ใช้สอย : 440 ตร.ม.

          ราคา : 30 ล้านบาท

          ราคาเช่า : 300,000 บาท/เดือน

          (กรณีเช่า บ้านมีโซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าไฟได้อย่างมาก)

ขายบ้าน 30 ล้าน หลังสร้างเสร็จ 6 เดือน

จุดเด่นของบ้าน

          - ที่จอดรถในร่ม 4 คัน

          - ห้องเก็บของในโรงจอดรถ

          - สวนด้านหลัง-ด้านข้าง พร้อม สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่โอโซน

          - โถงทางเข้า (Foyer)

          - กระจก Double Volume สูง 8 เมตร โปร่ง โล่ง ลมเข้าได้ดี

          - ห้องนั่งเล่น Living / ครัวฝรั่ง / Dining / ครัวไทย

          - ห้องรับแขก + ห้องน้ำ

          - ห้องสันทนาการ (Recreation Room) เชื่อมต่อสระน้ำและสวน

          - บันไดลอยตัวไม้โอ๊คสั่งทำพิเศษ

          - ห้องซักผ้าแยกสัดส่วน

ขายบ้าน 30 ล้าน หลังสร้างเสร็จ 6 เดือน

ชั้น 2

          - Master Bedroom พร้อม Walk-in Closet ขนาดใหญ่ + ห้องน้ำในตัว

          - ห้องนอน 2 พร้อม Walk-in Closet + ห้องน้ำในตัว

          - ห้องนอน 3 พร้อม Walk-in Closet + ห้องน้ำในตัว

          - โถงทางเดินกระจก มองโปร่งสวย

          - ห้องแม่บ้าน 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำหลังบ้าน

          ส่วนเหตุผลในการขายคือ เพราะเพิ่งซื้อบ้านใหม่ใกล้โรงเรียนลูกมากขึ้น

ขายบ้าน 30 ล้าน หลังสร้างเสร็จ 6 เดือน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศขายบ้านสไตล์มินิมอล เพิ่งสร้างเสร็จ 6 เดือน 30 ล้าน พร้อมเหตุผล ทำไมขายเร็ว โพสต์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:55:53 6,035 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย