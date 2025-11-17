ประกาศขายบ้านสไตล์มินิมอล เพิ่งสร้างเสร็จ 6 เดือน 30 ล้าน พร้อมเหตุผล ทำไมขายเร็ว

ขนาดที่ดิน : 100 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย : 440 ตร.ม.
ราคา : 30 ล้านบาท
ราคาเช่า : 300,000 บาท/เดือน
(กรณีเช่า บ้านมีโซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าไฟได้อย่างมาก)
จุดเด่นของบ้าน
- ที่จอดรถในร่ม 4 คัน
- ห้องเก็บของในโรงจอดรถ
- สวนด้านหลัง-ด้านข้าง พร้อม สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่โอโซน
- โถงทางเข้า (Foyer)
- กระจก Double Volume สูง 8 เมตร โปร่ง โล่ง ลมเข้าได้ดี
- ห้องนั่งเล่น Living / ครัวฝรั่ง / Dining / ครัวไทย
- ห้องรับแขก + ห้องน้ำ
- ห้องสันทนาการ (Recreation Room) เชื่อมต่อสระน้ำและสวน
- บันไดลอยตัวไม้โอ๊คสั่งทำพิเศษ
- ห้องซักผ้าแยกสัดส่วน
ชั้น 2
- Master Bedroom พร้อม Walk-in Closet ขนาดใหญ่ + ห้องน้ำในตัว
- ห้องนอน 2 พร้อม Walk-in Closet + ห้องน้ำในตัว
- ห้องนอน 3 พร้อม Walk-in Closet + ห้องน้ำในตัว
- โถงทางเดินกระจก มองโปร่งสวย
- ห้องแม่บ้าน 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำหลังบ้าน
ส่วนเหตุผลในการขายคือ เพราะเพิ่งซื้อบ้านใหม่ใกล้โรงเรียนลูกมากขึ้น