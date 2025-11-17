HILIGHT
ชายซื้อห้องเก็บของมา 1.6 หมื่น เจอขุมทรัพย์สุดทึ่ง ใครจะเชื่อ เจ้าของเดิมขอซื้อคืน 38 ล้าน

          ชายซื้อห้องเก็บของมา 1.6 หมื่น ก่อนเจอขุมทรัพย์สุดทึ่ง 243 ล้าน ใครจะคิดอยู่ ๆ มีสายปริศนาจากเจ้าของเดิม เสนอแลกกับเงิน 38 ล้าน เป็นเราจะขายคืนไหม ? 

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          หลายครั้งที่การซื้อของมือสองหรืออะไรก็ตามต่อจากผู้อื่น อาจนำไปสู่การพบขุมทรัพย์อย่างคาดไม่ถึง เช่นเดียวกับเรื่องราวที่ แดน ดอตสัน ชายวัย 62 ปี ผู้ช่ำชองในด้านการประมูลจากสหรัฐฯ นำมาเปิดเผยผ่านทาง YouTube ของเขา เล่าเรื่องราวครั้งหนึ่งที่เขายังจำได้ไม่รู้ลืม 

          จากรายงานของเว็บไซต์ Ladbible เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่า แดน ทำธุรกิจบริษัทประมูลร่วมกับภรรยา เขาเคยประมูลห้องเก็บของเก่า ๆ มาปล่อยขายแก่ผู้อื่นไปมากมาย แต่มีเคสหนึ่งที่เขายังจำได้แม่นยำสุด ๆ เมื่อได้รู้ว่าห้องเก็บของที่ถูกทิ้งร้าง ซึ่งเขาปล่อยขายให้แก่ชายคนหนึ่งไปในราคาเพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 บาท) แท้จริงแล้วกลับมีเงินสดมหาศาลซุกซ่อนอยู่ในนั้น 

          แดน เล่าว่า วันหนึ่งมีผู้หญิงเขามาหาเขาที่งานการกุศล แล้วเล่าว่าคนรู้จักของเธอที่ซื้อต่อห้องเก็บของไปจากเขา ค้นพบสิ่งที่คิดไม่ถึงภายในนั้น เป็นตู้เซฟจากเจ้าของเดิม จึงจ้างคนมาเปิดตู้เซฟดังกล่าว 

ภาพจาก YouTube Dan & Laura Dotson

          ปกติตู้เซฟที่ถูกทิ้งไว้ในห้องเก็บของที่เจ้าของเดิมเลิกใช้แล้ว มักจะมีแต่ความว่างเปล่า แต่ในครั้งนี้กลับมีเงินสดถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 243 ล้านบาท) อยู่ในตู้เซฟ

          ในขณะที่การค้นพบเงิดสดมหาศาลนี้เป็นเรื่องชวนตื่นตะลึง แต่เพียงไม่นานชายคนดังกล่าวกลับได้รับ "สายปริศนา" โทร. มาจากทนายความของเจ้าของเดิม เสนอจะให้เงินแก่เขาจำนวน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 19 ล้านบาท) เพื่อซื้อห้องเก็บของดังกล่าวคืน รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ภายในนั้นด้วย 

          จากนั้นข้อเสนอก็เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า เป็น 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 38 ล้านบาท) เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของใหม่ยอมขายคืน มาถึงจุดนี้หลายคนอาจคิดว่าใครจะไปยอมแลก 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับเงินเพียง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ชายคนนี้เลือกที่จะตอบรับข้อเสนอนั้น 

ภาพจาก YouTube Dan & Laura Dotson

          แดน ทิ้งคำถามแก่ผู้ที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวว่า หากเป็นเราจะทำยังไงกับเงินเหล่านั้น (ในตู้เซฟ) จะยอมคืนเงินไหม หรือเก็บเงินนั้นไว้แล้วหนีไปให้ไกล 

          ขณะที่ ลอร่า ภรรยาของเขา ชี้ว่าหากเป็นเธอคงรู้สึกกังวลกับการเก็บเงินก้อนนั้นไว้ เพราะเธอไม่คิดว่าเงินเหล่านั้นจะมีที่มาขาวสะอาด เธอยอมรับเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วใช้ชีวิตต่อไปอย่างแฮปปี้ดีกว่า 

          แดนเห็นด้วยกับความคิดนั้น ส่วนคำถามว่าเจ้าของเดิมตามหาเจ้าของใหม่เจอได้อย่างไร แล้วพวกเขาลืมเงินมหาศาลขนาดนั้นไว้ได้อย่างไรนั้น ส่วนตัวเขาไม่คิดว่าจะมีใครลืมเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไว้ได้จริง ๆ แต่เป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมอาจะมีสถานการณ์บางอย่างมากกว่าที่เห็น 

ภาพจาก YouTube Dan & Laura Dotson

          อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเน็ตไม่ค่อยอยากเชื่อว่าเจ้าของใหม่จะยอมคืนเงินจริง ๆ โดยมีบางคนชี้ว่า "ถ้าเป็นฉันคงไม่คืนให้ แล้วบอกอีกฝั่งให้ลบชื่อฉันไปซะ ทำเหมือนเราไม่เคยเจอกัน จากนั้นก็บ๊ายบาย" 

          แต่ก็มีบางคนที่ยอมรับว่า ถ้าเป็นตัวเองได้รับข้อเสนอแบบนั้น ก็คงจะตอบรับเช่นกัน เมื่อดูจากความจริงที่คนเหล่านั้นตามมาจนถึงตัวได้ครั้งหนึ่งแล้ว
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible 


