OHANA ประกาศพ้นสภาพ เดอะมีน คนสงสัยเป็นเพราะอะไร อีกฝั่งสวน อ่านแถลงก็เดาได้ ?

          OHANA ประกาศพ้นสภาพ เดอะมีน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม คนสงสัยเป็นเพราะอะไร บางคนบอก อ่านจากแถลงอาจจะเดาได้แล้ว แต่ความจริงต้องรอเจ้าตัวพูด

OHANA ปรุะกาศพ้นสภาพ เดอะมีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OHANA clip

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก OHANA clip มีการออกแถลงการณ์ว่า นายพงศธร เหลาจันทึก (เดอะ มีน) ตำแหน่ง บัญชี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568

OHANA ปรุะกาศพ้นสภาพ เดอะมีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OHANA clip

          ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายพงศธร จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของโอฮาน่า อีกต่อไป ทางบริษัทขอเรียนว่า จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ทีเกิดขึ้นจากบุคคลดังกล่าวหลังจากนี้ หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัท ชื่อพนักงานของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ โปรดใช้วิจารณญาณ เพราะทางบริษัทไม่เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย

          ด้านชาวเน็ตหลายคน อยากรู้เหตุผลถึงการปลด แต่บางคนก็บอกว่า แค่อ่านแถลงการณ์ก็น่าจะเดาได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัวร์สุดคือ รอเจ้าตัวชี้แจงอีกมุมหนึ่ง

OHANA ปรุะกาศพ้นสภาพ เดอะมีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OHANA clip

          หลังมีข่าวปลดมีน ทำให้ชื่อของ OHANA (โอฮาน่า) ติดแฮชแท็ก #OHANA อันดับ 1 ของประเทศไทย

OHANA ปรุะกาศพ้นสภาพ เดอะมีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OHANA clip


