หนุ่มลูกเศรษฐี รายได้ต่อปี 458 ล้าน โผล่ตลาดหาคู่ แต่กินแห้ว คนดราม่าหลังรู้สาเหตุ

ซีอีโอหนุ่ม ลูกเศรษฐี รายได้ต่อปีแตะ 458 ล้าน พลาดรักในตลาดหาคู่ ป้าปฏิเสธรัว คนรุมด่าหลังส่องเรซูเม่ กลายเป็นดราม่าเสียงแตก
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
รายงานเผยว่า ทิม เป็นเจ้าของช่อง YouTube 影视飓风 ที่เพิ่งมีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคนใน Bilibili เขามีสถานะเป็นซีอีโอที่ร่วมก่อตั้งทีมงานผลิตคอนเทนต์กับเพื่อน ๆ และปีที่ผ่านมาก็มีรายได้ถึง 100 ล้านหยวน (ราว 458 ล้านบาท) แถมยังมีภูมิหลังไม่ธรรมดา เป็นถึงลูกชายของ พาน สุ่ยเหมียว ประธาน YTO Express ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเจ้าใหญ่ของจีน และยังเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ รวมกับรูปลักษณ์ที่ดูดี ไม่ว่าใครก็คงคิดว่าเขาต้องได้รับความนิยมในตลาดหาคู่แน่ ๆ
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูในเรซูเม่ที่เขาใช้แนะนำตัวนั้น หลายคนก็พอจะเข้าใจเหตุผลที่เขาถูกปฏิเสธ พร้อมตำหนิยูทูบเบอร์หนุ่มที่จงใจละเว้นรายละเอียดสำคัญไปหลายอย่าง แม้ว่าข้อมูลที่เขากรอกไว้จะไม่ใช่เรื่องโกหก แต่กลับปิดบังความจริงและใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมา
โดยในเรซูเม่ของทิม ระบุข้อมูลดังนี้
- การศึกษาในประเทศ : มัธยมต้น
- สถานภาพ : หย่าร้าง โสด
- สถานะครอบครัว : ลูกคนเดียว
- อาชีพของพ่อ : เกี่ยวกับคนส่งของ
- อาชีพของแม่ : แม่บ้าน
- อาชีพของตัวเอง : ช่างภาพ ทำงานผลิตวิดีโอ
เขายังแนะนำตัวเองว่าเป็นคนสดใส หล่อเหลา คิดบวก ทัศนคติดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ร่าเริง หวังจะหาคู่ชีวิตที่มีจิตใจเหมือนกัน พร้อมแนบภาพตัวเองในลุคสบาย ๆ ไว้ท้ายเรซูเม่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
"ถ้าทิมไปตลาดหาคู่ เขาควรจะโชว์ตัวตนที่มีทั้งหมด นายจะต้องเป็นที่นิยมแน่ ๆ"
"ทิมอาจเป็นผู้ชายที่มีค่าที่สุดในตลาดหาคู่ตอนนั้น แต่ป้า ๆ ทั้งหลายเลือกจะมองผ่านเขา"
"ถ้าคุณไม่ใส่ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แล้วจะคาดหวังให้คุณได้รับการปฏิบัติยังไง"
"เขาแกล้งทำเป็นไม่มีความสามารถ ทั้ง ๆ ที่ก็มี คุณพยายามจะสื่ออะไรกันแน่"
"คุณไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหาคู่ แต่คุณแค่ไปก่อกวนเท่านั้น"
บางคนยังมองเขาว่าทำตัวเหมือนเจ้าชายที่ปกปิดตัวตน แล้วมาหาความสำราญจากการล้อเลียนคนธรรมดาทั่วไป
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวจีนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตก หลังทำคลิปเข้าไปหาคู่แต่งงานในตลาดหาคู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง แม้เขาจะเป็นซีอีโอที่มีรายได้ต่อปีแตะร้อยล้านหยวน แถมเป็นลูกชายคนเดียวของนักธุรกิจใหญ่ หนุ่มคนนี้กลับถูกบรรดาน้า ๆ ป้า ๆ ส่ายหน้าใส่ และวิจารณ์จุดบกพร่องต่าง ๆ จนสุดท้ายเจ้าตัวลงเอยด้วยการกินแห้ว ทำให้คลิปดังกล่าวกลายมาเป็นที่ถกเถียงมากมาย
รายงานเผยว่า ทิม เป็นเจ้าของช่อง YouTube 影视飓风 ที่เพิ่งมีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคนใน Bilibili เขามีสถานะเป็นซีอีโอที่ร่วมก่อตั้งทีมงานผลิตคอนเทนต์กับเพื่อน ๆ และปีที่ผ่านมาก็มีรายได้ถึง 100 ล้านหยวน (ราว 458 ล้านบาท) แถมยังมีภูมิหลังไม่ธรรมดา เป็นถึงลูกชายของ พาน สุ่ยเหมียว ประธาน YTO Express ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเจ้าใหญ่ของจีน และยังเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ รวมกับรูปลักษณ์ที่ดูดี ไม่ว่าใครก็คงคิดว่าเขาต้องได้รับความนิยมในตลาดหาคู่แน่ ๆ
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
แต่ปรากฏว่าในคลิปที่ ทิม ได้ไปหาประสบการณ์ในตลาดหาคู่ตามคำแนะนำจากแฟน ๆ แม้ รปภ. บริเวณทางเข้ากับแม่สื่อรายหนึ่งจะให้กำลังใจเขา บอกว่าเขาต้องหาคู่ได้อย่างแน่นอน ปรากฏว่าหญิงวัยกลางคนและป้า ๆ ที่มาหาลูกหรือหลานเขยต่างพากันปฏิเสธชายคนนี้ โดยบอกตรง ๆ ว่า "การศึกษาต่ำเกินไป" และ "หย่าตั้งแต่อายุยังน้อย"
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงบางคนวิจารณ์เขาซึ่ง ๆ หน้าด้วยว่า "นายควรจะแสดงความสามารถออกมานะ" ทำให้ ทิม กัดฟันตอบว่า "ความสามารถทั้งหมดของผมก็อยู่ตรงนี้แล้ว"
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูในเรซูเม่ที่เขาใช้แนะนำตัวนั้น หลายคนก็พอจะเข้าใจเหตุผลที่เขาถูกปฏิเสธ พร้อมตำหนิยูทูบเบอร์หนุ่มที่จงใจละเว้นรายละเอียดสำคัญไปหลายอย่าง แม้ว่าข้อมูลที่เขากรอกไว้จะไม่ใช่เรื่องโกหก แต่กลับปิดบังความจริงและใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมา
โดยในเรซูเม่ของทิม ระบุข้อมูลดังนี้
- การศึกษาในประเทศ : มัธยมต้น
- สถานภาพ : หย่าร้าง โสด
- สถานะครอบครัว : ลูกคนเดียว
- อาชีพของพ่อ : เกี่ยวกับคนส่งของ
- อาชีพของแม่ : แม่บ้าน
- อาชีพของตัวเอง : ช่างภาพ ทำงานผลิตวิดีโอ
เขายังแนะนำตัวเองว่าเป็นคนสดใส หล่อเหลา คิดบวก ทัศนคติดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ร่าเริง หวังจะหาคู่ชีวิตที่มีจิตใจเหมือนกัน พร้อมแนบภาพตัวเองในลุคสบาย ๆ ไว้ท้ายเรซูเม่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับมีปัญหา เมื่อเขาอ้างว่าพ่อทำงานเกี่ยวกับการส่งของ แทนที่จะบอกไปตรง ๆ ว่าเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งเขายังจงใจใส่การศึกษาไว้แค่มัธยมต้น ไม่ได้ใส่เรื่องที่ตัวเองไปเรียนต่อมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เมื่อคลิปถูกโพสต์ไปจึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย ทั้งส่วนที่มองว่าสนุกดี กับคนที่มองต่าง เช่น
"ถ้าทิมไปตลาดหาคู่ เขาควรจะโชว์ตัวตนที่มีทั้งหมด นายจะต้องเป็นที่นิยมแน่ ๆ"
"ทิมอาจเป็นผู้ชายที่มีค่าที่สุดในตลาดหาคู่ตอนนั้น แต่ป้า ๆ ทั้งหลายเลือกจะมองผ่านเขา"
"ถ้าคุณไม่ใส่ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แล้วจะคาดหวังให้คุณได้รับการปฏิบัติยังไง"
"เขาแกล้งทำเป็นไม่มีความสามารถ ทั้ง ๆ ที่ก็มี คุณพยายามจะสื่ออะไรกันแน่"
"คุณไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหาคู่ แต่คุณแค่ไปก่อกวนเท่านั้น"
บางคนยังมองเขาว่าทำตัวเหมือนเจ้าชายที่ปกปิดตัวตน แล้วมาหาความสำราญจากการล้อเลียนคนธรรมดาทั่วไป
ทั้งนี้ หลังจากถูกทัวร์ลงอย่างหนัก ในที่สุดทิมก็ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติม ชี้แจงว่าภาพรวมของคลิปนี้เขาอยากให้ออกมาเป็นโทนสนุกสนาน อย่างไรก็ตาม เขาจะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการวิจารณ์ต่อไป
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT
ขอบคุณภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风