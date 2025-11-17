HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มลูกเศรษฐี รายได้ต่อปี 458 ล้าน โผล่ตลาดหาคู่ แต่กินแห้ว คนดราม่าหลังรู้สาเหตุ

          ซีอีโอหนุ่ม ลูกเศรษฐี รายได้ต่อปีแตะ 458 ล้าน พลาดรักในตลาดหาคู่ ป้าปฏิเสธรัว คนรุมด่าหลังส่องเรซูเม่ กลายเป็นดราม่าเสียงแตก
หาคู่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวจีนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตก หลังทำคลิปเข้าไปหาคู่แต่งงานในตลาดหาคู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง แม้เขาจะเป็นซีอีโอที่มีรายได้ต่อปีแตะร้อยล้านหยวน แถมเป็นลูกชายคนเดียวของนักธุรกิจใหญ่ หนุ่มคนนี้กลับถูกบรรดาน้า ๆ ป้า ๆ ส่ายหน้าใส่ และวิจารณ์จุดบกพร่องต่าง ๆ จนสุดท้ายเจ้าตัวลงเอยด้วยการกินแห้ว ทำให้คลิปดังกล่าวกลายมาเป็นที่ถกเถียงมากมาย 

          รายงานเผยว่า ทิม เป็นเจ้าของช่อง YouTube 影视飓风 ที่เพิ่งมีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคนใน Bilibili เขามีสถานะเป็นซีอีโอที่ร่วมก่อตั้งทีมงานผลิตคอนเทนต์กับเพื่อน ๆ และปีที่ผ่านมาก็มีรายได้ถึง 100 ล้านหยวน (ราว 458 ล้านบาท) แถมยังมีภูมิหลังไม่ธรรมดา เป็นถึงลูกชายของ พาน สุ่ยเหมียว ประธาน YTO Express ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเจ้าใหญ่ของจีน และยังเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ รวมกับรูปลักษณ์ที่ดูดี ไม่ว่าใครก็คงคิดว่าเขาต้องได้รับความนิยมในตลาดหาคู่แน่ ๆ 

หาคู่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

          แต่ปรากฏว่าในคลิปที่ ทิม ได้ไปหาประสบการณ์ในตลาดหาคู่ตามคำแนะนำจากแฟน ๆ แม้ รปภ. บริเวณทางเข้ากับแม่สื่อรายหนึ่งจะให้กำลังใจเขา บอกว่าเขาต้องหาคู่ได้อย่างแน่นอน ปรากฏว่าหญิงวัยกลางคนและป้า ๆ ที่มาหาลูกหรือหลานเขยต่างพากันปฏิเสธชายคนนี้ โดยบอกตรง ๆ ว่า "การศึกษาต่ำเกินไป" และ "หย่าตั้งแต่อายุยังน้อย"

หาคู่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

          นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงบางคนวิจารณ์เขาซึ่ง ๆ หน้าด้วยว่า "นายควรจะแสดงความสามารถออกมานะ" ทำให้ ทิม กัดฟันตอบว่า "ความสามารถทั้งหมดของผมก็อยู่ตรงนี้แล้ว"

          อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูในเรซูเม่ที่เขาใช้แนะนำตัวนั้น หลายคนก็พอจะเข้าใจเหตุผลที่เขาถูกปฏิเสธ พร้อมตำหนิยูทูบเบอร์หนุ่มที่จงใจละเว้นรายละเอียดสำคัญไปหลายอย่าง แม้ว่าข้อมูลที่เขากรอกไว้จะไม่ใช่เรื่องโกหก แต่กลับปิดบังความจริงและใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมา

โดยในเรซูเม่ของทิม ระบุข้อมูลดังนี้ 

          - การศึกษาในประเทศ : มัธยมต้น 
 
          - สถานภาพ : หย่าร้าง โสด 

          - สถานะครอบครัว : ลูกคนเดียว 

          - อาชีพของพ่อ : เกี่ยวกับคนส่งของ

          - อาชีพของแม่ : แม่บ้าน 

          - อาชีพของตัวเอง : ช่างภาพ ทำงานผลิตวิดีโอ 

          เขายังแนะนำตัวเองว่าเป็นคนสดใส หล่อเหลา คิดบวก ทัศนคติดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ร่าเริง หวังจะหาคู่ชีวิตที่มีจิตใจเหมือนกัน พร้อมแนบภาพตัวเองในลุคสบาย ๆ ไว้ท้ายเรซูเม่ 

หาคู่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

          แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับมีปัญหา เมื่อเขาอ้างว่าพ่อทำงานเกี่ยวกับการส่งของ แทนที่จะบอกไปตรง ๆ ว่าเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งเขายังจงใจใส่การศึกษาไว้แค่มัธยมต้น ไม่ได้ใส่เรื่องที่ตัวเองไปเรียนต่อมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เมื่อคลิปถูกโพสต์ไปจึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย ทั้งส่วนที่มองว่าสนุกดี กับคนที่มองต่าง เช่น 

          "ถ้าทิมไปตลาดหาคู่ เขาควรจะโชว์ตัวตนที่มีทั้งหมด นายจะต้องเป็นที่นิยมแน่ ๆ" 

          "ทิมอาจเป็นผู้ชายที่มีค่าที่สุดในตลาดหาคู่ตอนนั้น แต่ป้า ๆ ทั้งหลายเลือกจะมองผ่านเขา"

          "ถ้าคุณไม่ใส่ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แล้วจะคาดหวังให้คุณได้รับการปฏิบัติยังไง"

          "เขาแกล้งทำเป็นไม่มีความสามารถ ทั้ง ๆ ที่ก็มี คุณพยายามจะสื่ออะไรกันแน่"

          "คุณไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหาคู่ แต่คุณแค่ไปก่อกวนเท่านั้น" 

          บางคนยังมองเขาว่าทำตัวเหมือนเจ้าชายที่ปกปิดตัวตน แล้วมาหาความสำราญจากการล้อเลียนคนธรรมดาทั่วไป 

หาคู่
ภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

          ทั้งนี้ หลังจากถูกทัวร์ลงอย่างหนัก ในที่สุดทิมก็ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติม ชี้แจงว่าภาพรวมของคลิปนี้เขาอยากให้ออกมาเป็นโทนสนุกสนาน อย่างไรก็ตาม เขาจะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการวิจารณ์ต่อไป  
 
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 
ขอบคุณภาพจาก : ยูทูบดอทคอม Mediastorm影视飓风

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มลูกเศรษฐี รายได้ต่อปี 458 ล้าน โผล่ตลาดหาคู่ แต่กินแห้ว คนดราม่าหลังรู้สาเหตุ อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:59:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย