อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง !

อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถที่ประเทศญี่ปุ่น กลางจุดแลนด์มาร์กขึ้นชื่อ คนสวดยับทำคนไทยเสียชื่อ แม้กระทั่ง อ.เจษฎา ก็มาคอมเมนต์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในโลกโซเชียลกำลังมีการแชร์คลิปอินฟลูเอนเซอร์คนดังรายหนึ่งของไทย ทำคลิปคอนเทนต์ไปยืนเต้นบนหลังคารถที่บริเวณหน้าลอว์สัน ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กที่คนมักมาถ่ายรูป จนคนวิจารณ์เป็นวงกว้าง
แม้กระทั่ง นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า "๑ตกลงที่เห็นเต้นประหลาดๆ บนรถนี่ คนไทยเหรอครับ .. กรรม ! ต้องสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิว กันถึงขนาดนี้เชียวหรอครับ เสียชื่อคนไทยไปอีก"