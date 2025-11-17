HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง !

          อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถที่ประเทศญี่ปุ่น กลางจุดแลนด์มาร์กขึ้นชื่อ คนสวดยับทำคนไทยเสียชื่อ แม้กระทั่ง อ.เจษฎา ก็มาคอมเมนต์

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในโลกโซเชียลกำลังมีการแชร์คลิปอินฟลูเอนเซอร์คนดังรายหนึ่งของไทย ทำคลิปคอนเทนต์ไปยืนเต้นบนหลังคารถที่บริเวณหน้าลอว์สัน ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กที่คนมักมาถ่ายรูป จนคนวิจารณ์เป็นวงกว้าง

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

          แม้กระทั่ง นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า "๑ตกลงที่เห็นเต้นประหลาดๆ บนรถนี่ คนไทยเหรอครับ .. กรรม ! ต้องสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิว กันถึงขนาดนี้เชียวหรอครับ เสียชื่อคนไทยไปอีก"

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ

อินฟลูดัง เที่ยวญี่ปุ่น เต้นบนหลังคารถที่ฟูจิ คนสวดยับ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง ! อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:19:14 5,409 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย