อ.ปวิน เล่ามุมคนญี่ปุ่น หลังอยู่มา 13 ปี กรณีแจ็กแปปโฮ - คนไทยรับผลกระทบยังไง

อ.ปวิน โพสต์วงใน คนญี่ปุ่นจะคิดยังไงกับแจ็กแปปโฮ หลังอยู่ที่นี่มานาน 13 ปี แล้วคนไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง คือ ถูกมองไม่ดี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีการโพสต์ถึงเรื่องแจ็กแปปโฮ อินฟลูฯ ที่กำลังเป็นกระแสแรง หลังจากลงคลิปเต้นที่ประเทศญี่ปุ่นจนมีเสียงวิจารณ์เป็นวงกว้าง มีข้อความทั้งหมดดังนี้
จากใจคนที่อยู่ญี่ปุ่นอย่างดิชั้น ขอบอกตามตรง ตอนนี้กระแสต่อต้านต่างชาติมีมากขึ้นจนรู้สึกได้ โดยเฉพาะตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เริ่มมีอินฟลูญี่ปุ่นอัดคลิปชาวต่างชาติที่ไร้มารยาทเพื่อประนามในโซเชียลมีเดีย เช่น พวกที่ชอบแกล้งน้องกวางที่นารา นี่ดิชั้นอยู่ญี่ปุ่นมาปีที่ 13 จนดิชั้นกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วที่อึดอัดกับความรุ่มร่ามของต่างขาติ เลยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นไม่ชอบให้ใครมาพรากความสงบไปจากสังคม ทีนี้พอมีต่างชาติมาทำลายความสงบนั้น กระแสต่อต้านต่างชาติในญี่ปุ่นจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรม
…จุดเกิดเหตุนั้นยิ่งเป็นจุดที่ถูกจับตามองมาก ตรง Lawson ที่สถานี Kawaguchiko ที่มองเห็นฟูจีจากด้านหลัง ดิชั้นเพิ่งไปมาเมื่อช่วงต้นปี ตรงนั้น นักท่องเที่ยวข้ามถนนกันแบบไม่ดูรถ ไม่แคร์ไฟจราจร จนทางการต้องเอาผ้าดำมาปิดไว้ และเอารั้วมากั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ามถนนไปมา แต่นี่เราเห็นไอัอ้วนคนนั้น ที่มีรอยสักบนหน้าอก เต้นท่าไส้เดือนถูกขี้เถ้าบนรถยนต์ ขอบอกเลยแย่มาก ทำคนไทยเสียชื่อ แล้วจะพลอยทำให้คนไทยถูกมองไม่ดี ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร? ยอดไลค์เพื่อแลกกับชื่อเสียงของคนไทยในญี่ปุ่น?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun
