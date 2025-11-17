HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อ.ปวิน เล่ามุมคนญี่ปุ่น หลังอยู่มา 13 ปี กรณีแจ็กแปปโฮ - คนไทยรับผลกระทบยังไง

          อ.ปวิน โพสต์วงใน คนญี่ปุ่นจะคิดยังไงกับแจ็กแปปโฮ หลังอยู่ที่นี่มานาน 13 ปี แล้วคนไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง คือ ถูกมองไม่ดี


แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีการโพสต์ถึงเรื่องแจ็กแปปโฮ อินฟลูฯ ที่กำลังเป็นกระแสแรง หลังจากลงคลิปเต้นที่ประเทศญี่ปุ่นจนมีเสียงวิจารณ์เป็นวงกว้าง มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          จากใจคนที่อยู่ญี่ปุ่นอย่างดิชั้น ขอบอกตามตรง ตอนนี้กระแสต่อต้านต่างชาติมีมากขึ้นจนรู้สึกได้ โดยเฉพาะตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เริ่มมีอินฟลูญี่ปุ่นอัดคลิปชาวต่างชาติที่ไร้มารยาทเพื่อประนามในโซเชียลมีเดีย เช่น พวกที่ชอบแกล้งน้องกวางที่นารา นี่ดิชั้นอยู่ญี่ปุ่นมาปีที่ 13 จนดิชั้นกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วที่อึดอัดกับความรุ่มร่ามของต่างขาติ เลยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นไม่ชอบให้ใครมาพรากความสงบไปจากสังคม ทีนี้พอมีต่างชาติมาทำลายความสงบนั้น กระแสต่อต้านต่างชาติในญี่ปุ่นจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรม



          …จุดเกิดเหตุนั้นยิ่งเป็นจุดที่ถูกจับตามองมาก ตรง Lawson ที่สถานี Kawaguchiko ที่มองเห็นฟูจีจากด้านหลัง ดิชั้นเพิ่งไปมาเมื่อช่วงต้นปี ตรงนั้น นักท่องเที่ยวข้ามถนนกันแบบไม่ดูรถ ไม่แคร์ไฟจราจร จนทางการต้องเอาผ้าดำมาปิดไว้ และเอารั้วมากั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ามถนนไปมา แต่นี่เราเห็นไอัอ้วนคนนั้น ที่มีรอยสักบนหน้าอก เต้นท่าไส้เดือนถูกขี้เถ้าบนรถยนต์ ขอบอกเลยแย่มาก ทำคนไทยเสียชื่อ แล้วจะพลอยทำให้คนไทยถูกมองไม่ดี ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร? ยอดไลค์เพื่อแลกกับชื่อเสียงของคนไทยในญี่ปุ่น?



แจ็กแปปโฮ

แจ็กแปปโฮ






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ.ปวิน เล่ามุมคนญี่ปุ่น หลังอยู่มา 13 ปี กรณีแจ็กแปปโฮ - คนไทยรับผลกระทบยังไง โพสต์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:59:18 4,343 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย