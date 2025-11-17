HILIGHT
ย้อนโพสต์ทนายแก้ว ก่อนเจอพี่หนุ่ม กรรชัยเปิดภาพลับ กับเงิน 20 ที่อยู่ในมือ อะไรยังไง

          ย้อนโพสต์ทนายแก้ว ก่อนเจอพี่หนุ่ม กรรชัยเปิดภาพลับ เรียกว่าเดือดสมชื่อจริง ๆ ไม่น่าทักเลย กลายเป็นผู้ประสบภัยเต็ม ๆ


ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในรายการโหนกระแส มีการทำเรื่องราวของอู่รถชื่อดังหลอกลวง มีเหยื่อเสียหายเพียบ แต่ในตอนหนึ่งระหว่างที่หนุ่ม กรรชัย จะให้เปิดภาพรถของผู้เสียหายขึ้นมา กลับกลายเป็นภาพของทนายแก้วกำลังถูกสาวสวยเซ็กซี่รุมล้อม ซึ่งเจ้าตัวก็เขินกลางรายการ ส่วนผู้ร่วมรายการคนอื่น ๆ ก็ขำลั่น

          ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ยังโพสต์ภาพนี้ลงเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความว่า "คืออย่างงี๊ครับพี่หนุ่ม #คับแก้ว" เป็นการแซวไปอีกหนึ่งยก เห็นชัด ๆ เลยว่า สีหน้าทนายแก้วนั้นยิ้มปริ่มจริง ๆ แถมมีเงิน 20 บาทในมือซ่อนไว้ด้วย



ทนายแก้ว

          ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนโพสต์ทนายแก้ว ก่อนเข้ารายการโหนกระแส เจ้าตัวโพสต์ว่า "พี่หน่วงกลับมาแล้ววันแรกก็เดือด #จ๋ายไททศมิตร ตกเป็นผู้เสียหาย #ทนายแก้ว #โหนกระแส"

          เจอแบบนี้เข้าไป เรียกว่า เดือดจริง ๆ


ทนายแก้ว

ทนายแก้ว

ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย







Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย