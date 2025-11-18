HILIGHT
เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮจะติดคุกกี่ปี - คนไล่บี้ใครเชิญไป หลังถ่ายรูปกับนักมวยดัง

           เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮมีสิทธิโดนอะไรบ้าง คุกกี่ปี หลังเพจดังไปแจ้งความแล้ว ด้านชาวเน็ตไล่บี้ ใครเชิญไป เพราะเห็นไปถ่ายรูปกับนักมวยดัง ต้องรับผิดชอบ

           กรณีดราม่าแจ็กแปปโฮที่เต้นหน้าลอว์สัน สาขาคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น จนคนวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก J-doradic มีการโพสต์ว่า ได้แท็กบัญชีทางการของตำรวจจังหวัดยามานาชิ เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว และพฤติกรรมดังกล่าวอาจผิดกฎหมายญี่ปุ่น เช่น ความผิดฐานฝ่าฝืนข้อห้ามทำพฤติกรรมรบกวนในที่สาธารณะ ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยนได้ ซึ่งเจ้าตัวมีทั้งถอดเสื้อ ทั้งปีนรถเต้น ซึ่งถือว่าเข้าข่ายทำพฤติกรรมก่อกวนในที่สาธารณะครับ

ไล่บี้ใครเชิญแจ็กแปปโฮมาญี่ปุ่น แถมถ่ายรูปกับนักมวยดัง


           ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน มีการตั้งข้อสังเกตจากที่ชาวเน็ตโพสต์ว่า แจ็กแปปโฮ และครอบครัว มีการเดินทางไปดูมวยที่คนไทยจัดในญี่ปุ่น และถ่ายรูปคู่กับนักมวยดัง ซึ่งไม่น่าเข้าถึงตัวง่าย ๆ อีกทั้งนักมวยคนดังกล่าวยังสวมชุดสูท น่าจะเป็นช่วงนอกเวลาแข่ง แบบนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะมีคนเชิญไปดู ดังนั้นจึงอยากให้คนเชิญรับผิดชอบอีกคน เพราะเป็นฟันเฟืองในการสร้างชื่อเสียให้ประเทศ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ

           อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในข้อเท็จจริง ต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง เพราะแจ็กแปปโฮอาจจะซื้อตั๋วไปดูมวยเองก็เป็นได้ เนื่องจากจุดที่แจ็กแปปโฮนั่งในสนามเพื่อดูมวยไม่ใช่โซนวีไอพี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ

