แม่ลูกเห็นผ้าปริศนาห้อยในห้องน้ำ ใช้กล้องซูมดูถึงกับช็อก นี่ไม่ใช่ผ้า ดึงออกมายิ่งอึ้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานเหตุสะพรึงจากบ้านหลังหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลายมาเป็นฝันร้ายของคู่แม่ลูก หลังจากที่พวกเธอสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเศษผ้าบาติกปริศนาห้อยลงมาจากเพดานห้องน้ำ แต่มันกลับกลายเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เบิ้ม 5 เมตร หนัก 60 กิโลกรัม !
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเด็กหญิงเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน ตอนที่สังเกตเห็นว่าเพดานห้องน้ำพังลงมาส่วนหนึ่ง จึงกลัวเกินกว่าจะใช้ห้องน้ำ จากนั้นเด็กหญิงก็ส่งข้อความไปบอกแม่
แม่ของเธอเป็นครู และกำลังประชุมอยู่ตอนที่ลูกสาวส่งรูปเศษเพดานที่พังลงมาให้ดู ดังนั้น เมื่อแม่กลับมาถึงบ้านก็รีบเข้าไปเช็กดูห้องน้ำก่อน แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเศษผ้าบาติกห้อยลงมาจากเพดานส่วนที่เกิดความเสียหาย
จากนั้นลูกสาวก็ลองใช้กล้องโทรศัพท์ซูมเข้าไปดูใกล้ ๆ พวกเธอจึงรู้ในที่สุดว่าสิ่งที่ห้อยลงมานั้นไม่ใช่เศษผ้า แต่เป็นงู !
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันพลเรือนของมาเลเซียได้เข้ามาช่วยจับงูออกไป และทุกคนก็ต้องช็อกเมื่อได้เห็นว่างูตัวดังกล่าวมีขนาดใหญ่แค่ไหน เรียกว่าใหญ่ถึงขั้นที่เจ้าของบ้านคิดว่าเป็นงูอนาคอนด้า โดยแม่เด็กยอมรับว่ารู้สึกดีใจมากที่สังเกตเห็นงูตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเธอนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีงูใหญ่ขนาดนี้อยู่ในบ้าน
เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเจองูเข้าบ้าน โดยแม่เด็กสงสัยว่างูน่าจะเลื้อยเข้ามาจากต้นทุเรียนเทศที่อยู่หลังบ้าน โดยเมื่อ 2 วันก่อนเธอเพิ่งเห็นว่ามีกระถางดอกไม้คว่ำอยู่ และเดาว่างูน่าจะมาจากบริเวณหนองน้ำใกล้บ้าน
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แม่ลูกเกิดความบอบช้ำทางใจไม่น้อย และตอนนี้ก็ต้องคอยระแวดระวังทุกครั้งที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ำดังกล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership
