HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่ลูกเห็นผ้าปริศนาห้อยในห้องน้ำ ใช้กล้องซูมดูถึงกับช็อก นี่ไม่ใช่ผ้า ดึงออกมายิ่งอึ้ง

          แม่ลูกเห็นเศษผ้าปริศนาห้อยจากเพดานห้องน้ำ เอากล้องซูมดูอีกทีถึงกับขนลุก นี่ไม่ใช่ผ้า แต่เป็นงู ช็อกยิ่งกว่าตอนเห็นขนาดตัว ใหญ่เบิ้ม 5 เมตร  
งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานเหตุสะพรึงจากบ้านหลังหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลายมาเป็นฝันร้ายของคู่แม่ลูก หลังจากที่พวกเธอสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเศษผ้าบาติกปริศนาห้อยลงมาจากเพดานห้องน้ำ แต่มันกลับกลายเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เบิ้ม 5 เมตร หนัก 60 กิโลกรัม !

          เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเด็กหญิงเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน ตอนที่สังเกตเห็นว่าเพดานห้องน้ำพังลงมาส่วนหนึ่ง จึงกลัวเกินกว่าจะใช้ห้องน้ำ จากนั้นเด็กหญิงก็ส่งข้อความไปบอกแม่ 

งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

          แม่ของเธอเป็นครู และกำลังประชุมอยู่ตอนที่ลูกสาวส่งรูปเศษเพดานที่พังลงมาให้ดู ดังนั้น เมื่อแม่กลับมาถึงบ้านก็รีบเข้าไปเช็กดูห้องน้ำก่อน แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเศษผ้าบาติกห้อยลงมาจากเพดานส่วนที่เกิดความเสียหาย 

          "ฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าผ้าบาติกไปอุดอยู่บนนั้นได้ยังไง" แม่เด็กเผย 

          จากนั้นลูกสาวก็ลองใช้กล้องโทรศัพท์ซูมเข้าไปดูใกล้ ๆ พวกเธอจึงรู้ในที่สุดว่าสิ่งที่ห้อยลงมานั้นไม่ใช่เศษผ้า แต่เป็นงู !

งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันพลเรือนของมาเลเซียได้เข้ามาช่วยจับงูออกไป และทุกคนก็ต้องช็อกเมื่อได้เห็นว่างูตัวดังกล่าวมีขนาดใหญ่แค่ไหน เรียกว่าใหญ่ถึงขั้นที่เจ้าของบ้านคิดว่าเป็นงูอนาคอนด้า โดยแม่เด็กยอมรับว่ารู้สึกดีใจมากที่สังเกตเห็นงูตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเธอนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีงูใหญ่ขนาดนี้อยู่ในบ้าน

งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

งูเหลือม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

          เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเจองูเข้าบ้าน โดยแม่เด็กสงสัยว่างูน่าจะเลื้อยเข้ามาจากต้นทุเรียนเทศที่อยู่หลังบ้าน โดยเมื่อ 2 วันก่อนเธอเพิ่งเห็นว่ามีกระถางดอกไม้คว่ำอยู่ และเดาว่างูน่าจะมาจากบริเวณหนองน้ำใกล้บ้าน  
 
          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แม่ลูกเกิดความบอบช้ำทางใจไม่น้อย และตอนนี้ก็ต้องคอยระแวดระวังทุกครั้งที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ำดังกล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก 988

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่ลูกเห็นผ้าปริศนาห้อยในห้องน้ำ ใช้กล้องซูมดูถึงกับช็อก นี่ไม่ใช่ผ้า ดึงออกมายิ่งอึ้ง อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:44:56 8,448 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย