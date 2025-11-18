แฉอินฟลูฯ สวมแบรนด์เนมเข้าร้านมิชลิน กินไปครึ่งหมื่น ลั่นขอจ่ายด้วยรูปรีวิวแทน

สาวเนียนเป็นอินฟลูฯ แต่งตัวหรูเข้าร้านมิชลิน หาทางชิ่งบิลครึ่งหมื่น อ้างจะลงรูป-รีวิวให้แทน ชี้โดนกันหลายร้าน นี่หรือเบื้องหลังชีวิตหรูบนไอจี
ภาพจาก Instagram lu.pychung
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันได้จับกุมหญิงวัย 34 ปี ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เข้าไปกินแล้วชักดาบตามภัตตาคารหรูต่าง ๆในนิวยอร์ก สหรัฐฯ โดยตระเวนก่อเหตุทั้งในร้านสเต๊กดัง ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ และร้านอื่น ๆ ซึ่งเจ้าตัวพยายามขอต่อรองจะโพสต์รูปและเขียนรีวิวลงบล็อกให้ แลกกับการไม่ต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนั้น ๆ
ภาพจาก Instagram lu.pychung
ที่หนักไปกว่านั้นคือ บางครั้งหญิงที่แต่งตัวด้วยแบรนด์หรูทั้งตัวรายนี้ ยังถึงขั้นเสนอจะใช้เซ็กส์แลกค่าอาหาร นับเป็นความพยายามสร้างภาพชีวิตไลฟ์สตไล์สุดหรูที่มีเบื้องหลังสุดฟอนเฟะ โดยนี่เป็นการถูกจับครั้งที่ 5 แล้ว นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา
รายงานเผยว่า เพ่ยจุง หญิงวัย 34 ปี เป็นชาวไต้หวันที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองบรุกลิน ของนิวยอร์ก โดยอาศัยอยู่ในคอนโดหรูริมน้ำ บนอินสตาแกรมของเธอมักโพสต์ภาพอวดลุคในชุดแบรนด์เนมต่าง ๆ รวมถึงอาหารจานหรู เพื่อดึงดูดผู้ติดตามในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ และยังมีการทำบล็อกรีวิวเกี่ยวกับอาหาร
ภาพจาก Instagram lu.pychung
หญิงสาวมักสวมใส่เสื้อผ้าอย่างหรูหรา ถือกล้องและหอบหิ้วอุปกรณ์จัดแสงเข้าไปในร้านอาหารดัง ๆ สั่งอาหารราคาแพงเป็นร้อยดอลลาร์ และพยายามหลอกลวงพนักงาน จากนั้นก็โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมราวกับทางร้านจ้างเธอมารีวิว
ด้านแหล่งข่าวจากร้าน Meadowsweet ซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของ เพ่ยจุง เผยกับสื่อว่า บัตรเครดิตของเธอถูกปฏิเสธทุกใบ ทำให้พนักงานสับสนและตกใจมาก ในขณะที่ตัวเธอดูจะมั่นใจและไม่สะทกสะท้านอะไร
ภาพจาก Instagram lu.pychung
ทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพ่ยจุง ได้เข้าไปที่ร้าน Francie ซึ่งเป็นร้านอาหารยุโรปที่ได้มิชลินสตาร์ เธอสั่งอาหารจานหรูมากมาย เช่น ฟัวกราส์ ราคา 15 ดอลลาร์ (ราว 480 บาท), คาร์ปัชโช ราคา 32 ดอลลาร์ (ราว 1,000 บาท), บูคาตินี ราคา 28 ดอลลาร์ (ราว 900 บาท) ,เนื้อแกะ ราคา 52 ดอลลาร์ (ราว 1,600 บาท) และมูสช็อกโกแลตร้อน ราคา 19 ดอลลาร์ (ราว 610 บาท) แต่แทนที่จะจ่ายบิลค่าอาหาร ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่า 188 ดอลลาร์ (ราว 6,104 บาท) เธอกลับพยายามหาทางต่อรอง
จอห์น วินเทอร์แมน เจ้าของร้าน Francie เล่าว่าหญิงสาวเข้ามาในร้าน ทำทีราวกับทางร้านจ้างเธอมาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ และชี้ว่า "เธออยากใช้การถ่ายรูปและโพสต์ลงบล็อกมาแลกกับค่าอาหารมื้อนั้น ผมบอกไปว่านั่นเป็นสิ่งที่เราต้องตกลงกันก่อนล่วงหน้า ซึ่งเราไม่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นเธอต้องจ่ายเงิน"
ภาพจาก Instagram lu.pychung
แต่กลายเป็นว่าบัตรเครดิตของเธอถูกปฏิเสธ ซึ่งเธอก็อ้างว่ารอเงินจากครอบครัวอยู่ แถมหญิงรายนี้ยังกลับมาที่ร้านอีกหลายครั้งเพื่อจะสั่งอาหารเพิ่ม แต่ทางร้านปฏิเสธที่จะให้บริการ เนื่องจากเธอยังค้างชำระค่าอาหาร
อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำวันที่ 7 พฤศจิกายน เธอกลับมาอีกครั้งและสั่งอาหารมูลค่า 83.83 ดอลลาร์ (ราว 2,700 บาท) โดยไม่ยอมจ่ายเงินอีกเช่นเคย ทางร้านจึงตัดสินใจเรียกตำรวจมา ซึ่งเมื่อทางตำรวจมาถึงและเห็นหญิงรายนี้ ก็ถึงกับบอกว่า "โอ้ใช่ เธอนั่นเอง เรารู้จักเธอนี่"
ภาพจาก Instagram lu.pychung
ตอนนั้นที่บาร์ของร้านมีลูกค้าคนอื่น ๆ ยืนดื่มอยู่เต็มบาร์ อย่างไรก็ตาม ตอนที่ทางตำรวจเดินเข้าไปหา เพ่ย ชุง และจับเธอใส่กุญแจมือเดินออกไป ลูกค้าโต๊ะอื่นกลับดูนิ่งเฉยมาก ราวกับพวกเขาสนใจเนื้อเป็ดดรายเอจมูลค่า 148 ดอลลาร์ (ราว 4,800 บาท) ที่กำลังจะเย็นแล้วมากกว่าหญิงรายนั้น
ตำรวจเผยว่า เพียง 1 วันก่อนหน้านั้น เพ่ย จุง ก็เพิ่งจะก่อเหตุชักดาบค่าอาหาร 97 ดอลลาร์ (นสง 3,100 บาท) ที่ร้าน Lavender Lake และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เธอก็เพิ่งชักดาบค่าอาหาร 146 ดอลลาร์ (ราว 4,700 บาท) ที่ร้าน Peter Luger ซึ่งเป็นร้านสเต๊กชื่อดัง
ภาพจาก Instagram lu.pychung
เช่นเดียวกับในวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเธอไปกินอาหารที่ร้าน Motorino Pizza และไม่ยอมจ่ายบิลมูลค่า 135 ดอลลาร์ (ราว 4,300 บาท) ทำให้ทางร้านตามตำรวจมาจับกุมเธอไปในวันนั้น
ด้านผู้จัดการร้าน Peter Luger เล่าว่า เพ่ยจุง หายตัวไปประมาณ 45 นาทีช่วงที่ต้องจ่ายค่าอาหาร พนักงานพบว่าเธอซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ และตอนที่เธอออกมาจ่ายค่าอาหาร ผู้หญิงคนนี้ยังขอร้องให้พนักงานออกเงินค่าอาหารให้เธอไปก่อน โดยที่เธอจะจ่ายคืนให้เขาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงิน นั่นคือการมีเซ็กส์ด้วย
ภาพจาก Instagram lu.pychung
ผู้จัดการชี้ว่า หญิงสาวยังวิงวอนขอทำอะไรก็ได้ เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าอาหาร แต่สุดท้ายทางร้านก็ตัดสินใจเรียกตำรวจมาจับตัวเธอออกไป
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post