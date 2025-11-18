HILIGHT
เดอะมีน โพสต์เคลื่อนไหวแล้ว หลังยุติบทบาทกับ Ohana ขอขายทรัพย์สินแก้ปัญหา

         เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก โพสต์เคลื่อนไหวแล้ว หลังยุติบทบาทกับ Ohana ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนนี้ขายทรัพย์สินเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek ของเดอะมีน มีการโพสต์ตอบถึงปมการยุติบทบาทใน Ohana มีข้อความทั้งหมดดังนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek

          ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริง ๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก ๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek

          ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ 

          ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ

          เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek


