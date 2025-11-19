HILIGHT
ไวรัล เซเว่น อีเลฟเว่น เข้าร่วมคนละครึ่ง คนงงจริงหรือ ? หลายคนไม่เคยเห็น เพราะไม่ทัน

          คนละครึ่งพลัส แม้เซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ได้เข้าร่วม แต่ก็ยังเป็นไวรัล เพราะมีคนละครึ่งของตัวเอง มันคืออะไร

          ปลายปีแบบนี้ใคร ๆ ก็ล้วนใช้คนละครึ่งพลัส ซื้อของตามร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กของประชาชน ส่วนร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ได้เข้าร่วมแต่อย่างใด

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 TikTok @ppprincesyyy มีการเล่าว่า ถึงแม้เซเว่น อีเลฟเว่น จะไม่ได้เข้าร่วมคนละครึ่งพลัส แต่อาจจะมีคนละครึ่งของตัวเอง ทำให้คนงงว่า คนละครึ่งของตัวเองนั้นคืออะไร

          คำเฉลยอยู่ในคลิปที่ลง เห็นชัด ๆ ว่า คนละครึ่งเซเว่นฯ คือ สินค้าป้ายเหลืองที่ลดราคาลงเนื่องจากใกล้หมดอายุ ลงของวันนี้ หมดอายุพรุ่งนี้ เป็นต้น ถ้าซื้อของป้ายเหลืองทันก็ช่วยลดค่าครองชีพได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทัน คนก็เลยไม่เคยเห็น

