นักสืบมืออาชีพเผยความลับ 5 อาชีพที่มีแนวโน้มนอกใจมากที่สุด มีเซอร์ไพรส์เหนือคาด

นักสืบมืออาชีพเปิดความลับ กลุ่มคน 5 อาชีพที่มีแนวโน้มนอกใจมากที่สุด สังเกตมีรูปแบบบางอย่าง พร้อมเผยประสบการณ์เคสชวนอึ้ง
การนอกใจเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่บางครั้งลักษณะหรือรูปแบบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานอาจส่งผลให้บางคนมีพฤติกรรมนอกใจอย่างคาดไม่ถึง โดยมีนักสืบเอกชนมืออาชีพจับจุดสังเกตและได้รวบรวมอาชีพที่มีแนวโน้มนอกใจมากที่สุด
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ LADbible เผยว่า งานนักสืบเอกชนส่วนใหญ่เป็นการสืบเรื่องการนอกใจ หรือปัญหามือที่สามในครอบครัว ดังนั้น นักสืบเอกชนจึงสามารถสังเกตเห็นสัญญาณของการนอกใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่อาจเป็น "สัญญาณเตือนภัย" รวมไปถึงวิธีการและสถานที่ที่คนนอกใจมักใช้งานบ่อยที่สุด
พอล อีแวนส์ นักสืบเอกชนผู้มีประสบการณ์จากบริษัท I-Spy Detectives ในสหราชอาณาจักร ได้เปิดเผยว่า มีกลุ่มบุคคล 5 อาชีพที่มีแนวโน้มนอกใจมากที่สุด ได้แก่
1. ฝ่ายไอที
เหล่าคนใจดีที่คอยช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ให้คุณเสมอเมื่อมีปัญหาราวกับเป็น "ฮีโร่ตัวของทุกที่ทำงาน" ดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะนอกใจ โดย อีแวนส์ เผยว่า เขาต้องรับมือกับเคสที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานฝ่ายไอทีมากกว่าที่คาดคิด และพวกเขาเหล่านี้ยังมี "ทักษะเชี่ยวชาญ" ที่เอื้อต่อการนอกใจอีกอย่างที่ช่วยในการโกงอีกด้วย
คนทำงานฝ่ายไอทีมักเก่งในการปกปิดร่องรอยทางดิจิทัล ดังนั้น เมื่อเขาถูกสงสัยว่านอกใจจึงติดตามพวกเขาได้ค่อนข้างยาก และพวกเขาจะมีข้อแก้ตัวพร้อมเสมอ โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์กับคนอื่นตลอดเวลา เพราะสามารถอ้างได้ว่าเป็นเรื่องงาน
2. พนักงานขาย
งานที่ได้เดินทางไปหลายที่ ได้พบปะผู้คนใหม่ ๆ และอาจต้องไปพักในโรงแรมที่ไกลออกไป เปิดโอกาสให้เกิดการนอกใจมากมาย อีแวนส์ เผยว่า คนอาชีพนี้มีนิสัยชอบโน้มน้าวใจคนเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว จากที่เขาได้ติดตามเคสนอกใจของพนักงานขายพบว่า พวกเขาจะนอกใจกับเพื่อนร่วมงาน และบางครั้งก็เป็นคนแปลกหน้าที่บาร์ของโรงแรมที่ไปพักอยู่
3. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
อาชีพนี้มีการเดินทางไกลและการพักที่อื่นมากมายเช่นเดียวกัน อีแวนส์ กล่าวว่า การบินระยะไกลสามารถเพิ่มแรงดึงดูด และรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อคุณอยู่ห่างไกลออกไปครึ่งโลก เขาเคยสืบเคสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แต่งงานแล้วคนหนึ่งซึ่งมักทำงานในเที่ยวบินระยะไกล พบว่าเธอนัดพบกับนักบินจากสายการบินอื่นระหว่างช่วงแวะพัก และพวกเขาจองโรงแรมเดียวกันมาหลายเดือนแล้ว
4. พนักงานคอลเซ็นเตอร์
อาชีพที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง แต่ อีแวนส์ เผยว่า คนที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและอยู่ภายใต้แรงกดดันทุกวัน สามารถสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้อย่างไม่รู้ตัว จากมิตรภาพที่เกิดขึ้นต่อกันเพื่อช่วยให้ผ่านพ้นความเครียดจากการทำงานในแต่ละวันไปได้ แต่บางคนกลับข้ามเส้นเพราะความใกล้ชิดที่มากเกินไป
5. บุคลากรทางการแพทย์
พวกเขาทำงานช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างน่าทึ่ง แต่ถ้าถามว่าอาชีพไหนที่มักจะนอกใจมากที่สุด คนที่ทำงานในโรงพยาบาลจะบอกว่า "พวกเขารู้เรื่องราวมากมาย" เนื่องจากความเครียดสูงและการใกล้ชิดกันมีบทบาทสำคัญ
อีแวนส์ เผยถึงเคสที่น่าตกตะลึง พยาบาลรายหนึ่งมีสัมพันธ์สวาทกับแพทย์ในกะกลางคืน โดยไปมีอะไรกันในห้องว่างของโรงพยาบาล และอีกเคสเป็นศัลยแพทย์ที่แต่งงานแล้วเดินออกไปจากห้องผ่าตัด เพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับพยาบาลในห้องผ่าตัดอีกห้องที่ไม่ได้ใช้งาน โดยทั้งคู่อยู่ใน "ท่าที่ไม่เหมาะสม"
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible