หนุ่มเจอ เนื้อหมูเรืองแสง คาใจกินได้หรือเปล่า - อ.เจษฎา เฉลย แบบไหนต้องระวัง - ปลอดภัย

หนุ่มโพสต์ภาพเนื้อหมูเรืองแสง ข้องใจแบบนี้กินได้หรือไม่ ด้าน อ.เจษฎา อธิบายชัดว่าผิดปกติหรือไม่ พร้อมวิธีเช็กแบบง่าย ๆ ว่าปลอดภัยหรือควรทิ้ง
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพของเนื้อหมูหั่นชิ้น แต่บางจุดมีสีเรืองแสง โดยระบุว่า "เนื้อหมูเรืองแสง" แบบนี้กินได้ไหม เนื้อหมูหมักสำเร็จรูป เห็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่เรืองแสง ถ่ายให้เห็นแสงชัดได้แค่นี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นี่ตัวอะไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ระบุว่า หมูเรืองแสงเช่นนี้ถ้าเห็นหลังผ่านความร้อนแล้วถือว่าปกติ แต่ถ้ายังไม่โดนความร้อนอาจเป็นเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ถ้าผ่านความร้อนแล้วจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดสีรุ้งแบบนี้ได้ครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อดิบ ไม่โดนความร้อนเลย อันนี้ต้องระวัง อาจจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้
วิธีเช็กคือ ให้เอากระดาษทิชชูห่อ แล้วดูซิว่ามันดูดซึมเอาสีรุ้งนี้มาติดที่ทิชชูหรือเปล่า ถ้าใช่ แปลว่าเป็นพวกจุลินทรีย์ครับ