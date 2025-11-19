HILIGHT
ธนบัตรใหม่ 50 และ 100 บาท เริ่มใช้ 21 พ.ย. เช็กง่าย ๆ ดูจุดไหนบ้าง รู้เลยจริงหรือปลอม

          ธปท. เตรียมเปิดใช้ ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ ทนทาน สะอาด ปลอมยาก พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอมด้วยตัวเอง ง่ายนิดเดียว 

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

          จากกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดใหม่ เป็น ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ที่ทนทานกว่าเดิม ไม่ดูดซับสิ่งสกปรก ทำให้สะอาดและมีอายุการใช้งานนานขึ้น มีเทคโนโลยีต้านการปลอมแปลงขั้นสูง กำหนดออกใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โดยสามารถเบิกถอนได้ผ่านธนาคารทุกแห่ง และยังคงใช้คู่กับธนบัตรกระดาษได้ตามปกติ

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ ธปท. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธนบัตร ราคา 50 บาท และ 100 บาท ชนิดใหม่ ธนบัตรพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สามารถใช้เป็นจุดสังเกตตรวจสอบธนบัตรได้ ดังนี้
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจุดสังเกต ธนบัตรพอลิเมอร์  ราคา 50 บาท และ 100 บาท รูปแบบใหม่

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

          พระบรมสาทิสลักษณ์ ตัวเลขชนิดราคา และเส้นเฉียง

          - มีความนูนสะดุดเมื่อสัมผัส

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. เตรียมเปิดใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

          ด้านหลังธนบัตรมุมขวา : เพิ่มการพิมพ์จุดกลมดุนนูน เพื่อให้ผู้มีข้อจำกัดด้านการมองเห็นสัมผัสได้ง่ายขึ้น

          - ชนิดราคา 50 บาท เป็นจุดกลม 2 จุด แทนตัวเลข 5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในอักษรเบรลล์

          - ชนิดราคา 100 บาท เป็นจุดกลม 3 จุด แทนตัว H ในอักษรเบรลล์ ซึ่งย่อมาจาก 100

          ช่องใส มองทะลุได้ทั้ง 2 ด้าน

          - ช่องใสด้านบนมีตัวเลขบอกชนิดราคาที่มีความนูน

          - ช่องใสด้านล่างของธนบัตรราคา 50 บาท มีลวดลายพิมพ์บางส่วน เมื่อพลิกเอียง ช่องใสและตัวเลขชนิดราคาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือบแดง

          - ช่องใสด้านล่างของธนบัตรราคา 100 บาท มีลวดลายพิมพ์บางส่วน เมื่อพลิกเอียง ช่องใสจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง

          - สำหรับธนบัตรราคา 100 บาท เพิ่มช่องใสสีทองอีก 1 ตำแหน่ง ด้านขวาของธนบัตร 

          - ภาพเงามองเห็นชัดเจนทั้ง 2 ด้าน

          - แถบสีเทาสลับลวดลายในแนวตั้ง ภายในแถบมีข้อความชนิดราคา

          - ลักษณะพิเศษเมื่อส่องด้วยรังสี UV

          ธนบัตรพอลิเมอร์ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้น แต่ประชาชนยังสามารถตรวจสอบได้ง่าย เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นในธนบัตรไทย







โพสต์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:15:10
