ธนบัตรใหม่ 50 และ 100 บาท เริ่มใช้ 21 พ.ย. เช็กง่าย ๆ ดูจุดไหนบ้าง รู้เลยจริงหรือปลอม

ธปท. เตรียมเปิดใช้ ธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท 21 พ.ย. นี้ ทนทาน สะอาด ปลอมยาก พร้อมเทคนิคเช็กแบงก์แท้-ปลอมด้วยตัวเอง ง่ายนิดเดียว
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจุดสังเกต ธนบัตรพอลิเมอร์ ราคา 50 บาท และ 100 บาท รูปแบบใหม่
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
- มีความนูนสะดุดเมื่อสัมผัส
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ชนิดราคา 50 บาท เป็นจุดกลม 2 จุด แทนตัวเลข 5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในอักษรเบรลล์
- ชนิดราคา 100 บาท เป็นจุดกลม 3 จุด แทนตัว H ในอักษรเบรลล์ ซึ่งย่อมาจาก 100
ช่องใส มองทะลุได้ทั้ง 2 ด้าน
- ช่องใสด้านบนมีตัวเลขบอกชนิดราคาที่มีความนูน
- ช่องใสด้านล่างของธนบัตรราคา 50 บาท มีลวดลายพิมพ์บางส่วน เมื่อพลิกเอียง ช่องใสและตัวเลขชนิดราคาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือบแดง
- ช่องใสด้านล่างของธนบัตรราคา 100 บาท มีลวดลายพิมพ์บางส่วน เมื่อพลิกเอียง ช่องใสจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
- สำหรับธนบัตรราคา 100 บาท เพิ่มช่องใสสีทองอีก 1 ตำแหน่ง ด้านขวาของธนบัตร
- ภาพเงามองเห็นชัดเจนทั้ง 2 ด้าน
- แถบสีเทาสลับลวดลายในแนวตั้ง ภายในแถบมีข้อความชนิดราคา
- ลักษณะพิเศษเมื่อส่องด้วยรังสี UV
ธนบัตรพอลิเมอร์ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้น แต่ประชาชนยังสามารถตรวจสอบได้ง่าย เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นในธนบัตรไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
จากกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดใหม่ เป็น ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ที่ทนทานกว่าเดิม ไม่ดูดซับสิ่งสกปรก ทำให้สะอาดและมีอายุการใช้งานนานขึ้น มีเทคโนโลยีต้านการปลอมแปลงขั้นสูง กำหนดออกใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โดยสามารถเบิกถอนได้ผ่านธนาคารทุกแห่ง และยังคงใช้คู่กับธนบัตรกระดาษได้ตามปกติ
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ธปท. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธนบัตร ราคา 50 บาท และ 100 บาท ชนิดใหม่ ธนบัตรพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สามารถใช้เป็นจุดสังเกตตรวจสอบธนบัตรได้ ดังนี้
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
