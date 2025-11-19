ชี้เป้าจากแชต ดาราหญิงคนนี้คือใคร หลังน้องชายหลอกสาวหมอลำจนหมดตัว 1 ล้าน

ชี้เป้าดาราหญิงพี่สาวหนุ่มหลอกสาวหมอลำ 1 ล้านจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว เธอคือใคร ด้วยข้อมูลที่หลุดจากแชต
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีที่มีสาวหมอลำสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะ ถูกน้องชายดาราหญิงหลอกเงินไป 6 แสน แต่ไม่ยอมคืน แม้ทวงไปยังพี่สาวก็ยังปฏิเสธ ทำให้คนสงสัยว่า ดาราหญิงคนนี้คือใคร
ภาพจาก โหนกระแส
ล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 โหนกระแส มีการเชิญคุณนาเดียร์มาออกรายการ และในตอนหนึ่งมีการเปิดเผยแชตที่คุยกับพี่สาวที่เป็นดาราหญิงในวันที่ 16 มิถุนายน ในต้นแชตมีการอวยพรวันเกิดพี่สาว
ภาพจาก โหนกระแส
ดังนั้นเท่ากับว่า ดาราหญิงน่าจะเป็นคนที่เกิดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอน และถ้ารู้ว่าเป็นใคร ก็สามารถรู้ตัวน้องชายได้
ภาพจาก โหนกระแส