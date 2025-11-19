ฉาวหนัก กัมพูชาบีบแก้ม - ลวนลามผู้ต้องหาหญิง ทางการลงดาบนักข่าว หลังเจอทัวร์

ฉาวหนัก ซัดเดือดกัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง บีบแก้ม-พูดคุกคาม ขณะตำรวจคุมตัว ล่าสุดทางการสั่งลงดาบ ถอดใบอนุญาตนักข่าว
ภาพจาก share.58cam
ภาพจาก share.58cam
แต่ขณะที่ตำรวจคุมตัวหญิงคนนี้อยู่ กลับมีผู้ชายหลายคนยื่นมือไปจับหน้า จับผม รวมถึงพูดจาลวนลาม ซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ลวนลามหญิงสาวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่
ภาพจาก share.58cam
ภาพจาก share.58cam
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information
ภาพจาก share.58cam
ท่ามกลางความพยายามปลุกปั่นของกัมพูชา ในการปล่อยข่าวปลอมอ้างทหารไทยข่มขืนหญิงกัมพูชา โดยปราศจากหลักฐานมารองรับ แต่ล่าสุดกลับมีประเด็นข่าวฉาวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา หลังปรากฏภาพผู้ชายหลายคนยื่นมือไปจับหน้า คุกคามและลวนลามผู้ต้องหาหญิง ขณะติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามที่หลบหนี
ภาพจาก share.58cam
จากรายงานของสื่อจีนในกัมพูชา ระบุว่า ภาพดังกล่าวมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 หลังนักโทษชาวเวียดนาม 6 คน ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ทำการหลบหนี โดยมีหญิงรายหนึ่งให้การช่วยเหลือ ซึ่งทางตำรวจกัมพูชาระดมกำลังไล่ล่าจนสามารถติดตามจับกุมนักโทษได้ทั้งหมด รวมถึงหญิงที่ให้การช่วยเหลือ
ภาพจาก share.58cam
ภาพจาก share.58cam
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก มีกระแสคอมเมนต์จากชาวต่างชาติไปในทิศทางเดียวกัน คือมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่อให้หญิงคนนี้จะถูกจับแต่ก็ไม่สมควรที่จะถูกคุกคาม การกระทำแบบนี้ไม่ต่างจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information
ต่อมา ทางกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขณะที่ตำรวจเข้าปราบปรามคดีอาชญากรชาวเวียดนามหลบหนีจากศาลจังหวัดสวายเรียง ได้มีการเผยแพร่รูปและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวต่อผู้ต้องสงสัยหญิง รวมถึงมีการลูบแก้ม
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information
จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่จับแก้มหญิงรายดังกล่าวเป็นนักข่าวออนไลน์ ชื่อ ข่าน สารัตถ์ ซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ การกระทำนี้ผิดจริยธรรมและละเมิดกฎบัตรวิชาชีพอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงจึงตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตของนักข่าวรายดังกล่าวทันที จากการประพฤติผิดร้ายแรงในวิชาชีพ พร้อมกันนั้นยังขอความร่วมมือจากสื่อและประชาชนในการหยุดเผยแพร่คลิปดังกล่าว
