ฉาวหนัก กัมพูชาบีบแก้ม - ลวนลามผู้ต้องหาหญิง ทางการลงดาบนักข่าว หลังเจอทัวร์

          ฉาวหนัก ซัดเดือดกัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง บีบแก้ม-พูดคุกคาม ขณะตำรวจคุมตัว ล่าสุดทางการสั่งลงดาบ ถอดใบอนุญาตนักข่าว 

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก share.58cam

          ท่ามกลางความพยายามปลุกปั่นของกัมพูชา ในการปล่อยข่าวปลอมอ้างทหารไทยข่มขืนหญิงกัมพูชา โดยปราศจากหลักฐานมารองรับ แต่ล่าสุดกลับมีประเด็นข่าวฉาวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา หลังปรากฏภาพผู้ชายหลายคนยื่นมือไปจับหน้า คุกคามและลวนลามผู้ต้องหาหญิง ขณะติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามที่หลบหนี

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก share.58cam

          จากรายงานของสื่อจีนในกัมพูชา ระบุว่า ภาพดังกล่าวมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 หลังนักโทษชาวเวียดนาม 6 คน ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ทำการหลบหนี โดยมีหญิงรายหนึ่งให้การช่วยเหลือ ซึ่งทางตำรวจกัมพูชาระดมกำลังไล่ล่าจนสามารถติดตามจับกุมนักโทษได้ทั้งหมด รวมถึงหญิงที่ให้การช่วยเหลือ

          แต่ขณะที่ตำรวจคุมตัวหญิงคนนี้อยู่ กลับมีผู้ชายหลายคนยื่นมือไปจับหน้า จับผม รวมถึงพูดจาลวนลาม ซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ลวนลามหญิงสาวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ 

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก share.58cam

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก share.58cam

          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก มีกระแสคอมเมนต์จากชาวต่างชาติไปในทิศทางเดียวกัน คือมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่อให้หญิงคนนี้จะถูกจับแต่ก็ไม่สมควรที่จะถูกคุกคาม การกระทำแบบนี้ไม่ต่างจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information

          ต่อมา ทางกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขณะที่ตำรวจเข้าปราบปรามคดีอาชญากรชาวเวียดนามหลบหนีจากศาลจังหวัดสวายเรียง ได้มีการเผยแพร่รูปและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวต่อผู้ต้องสงสัยหญิง รวมถึงมีการลูบแก้ม

เจ้าหน้าที่กัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาหญิง
ภาพจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information

          จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่จับแก้มหญิงรายดังกล่าวเป็นนักข่าวออนไลน์ ชื่อ ข่าน สารัตถ์ ซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ การกระทำนี้ผิดจริยธรรมและละเมิดกฎบัตรวิชาชีพอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงจึงตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตของนักข่าวรายดังกล่าวทันที จากการประพฤติผิดร้ายแรงในวิชาชีพ พร้อมกันนั้นยังขอความร่วมมือจากสื่อและประชาชนในการหยุดเผยแพร่คลิปดังกล่าว


ขอบคุณข้อมูลจาก ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information, share.58cam




