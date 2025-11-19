HILIGHT
เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว กลายเป็นภาพลวงตา ไม่ได้ตั้งใจซ่อนแต่เนียนมาก

          เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว กลายเป็นภาพลวงตา ไม่ได้ตั้งใจซ่อนแต่เนียนมาก คนแชร์จนเป็นไวรัล เห็นแล้วร้องเอ็นดู

เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว
ภาพจาก Instagram catsillys

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของเจ้าเหมียวสัตว์เลี้ยงในบ้านที่ (คิดว่า) หายไป ซึ่งความจริงไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่เจ้าของหามันไม่เจอ ทั้ง ๆ ที่มันอยู่ตรงหน้า และเจ้าเหมียวก็ไม่ได้ตั้งใจซ่อนตัวด้วย ภาพถ่ายดังกล่าวจึงกลายเป็นไวรัลชวนยิ้ม

          โดยเจ้าของได้โพสต์ภาพห้องนอนที่ด้านบนเตียงมีผ้าปูที่นอนสีขาว ด้านบนมีผ้าห่มและตุ๊กตาหลายตัวกองอยู่ แต่ไม่ว่ามองตรงไหนก็ไม่เห็นจะมีแมว หลายคนช่วยกันสังเกตอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอเช่นเดียวกัน บางคนพยายามสังเกตตรงส่วนที่เป็นสีดำ เผื่อว่าแมวจะหลบอยู่ตรงนั้น แต่ก็ไม่พบ  

เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว
ภาพจาก Instagram catsillys

          อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าเมื่อซูมเข้าไปใกล้ ๆ บริเวณตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลที่นอนหงายท้องอยู่ จะเห็นว่ามีเจ้าเหมียวส้มตัวจิ๋วกำลังนอนซุกตัวอยู่อย่างสบายใจเฉิบด้วยท่าทางที่น่าเอ็นดูแบบสุด ๆ สีของทั้งสองตัวแทบจะเป็นสีเดียวกัน นั่นจึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ดูเหมือนเป็นภาพลวงตา 

เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว
ภาพจาก Instagram catsillys

เจ้าของโพสต์ภาพให้ช่วยหาแมว
ภาพจาก Instagram catsillys

          ภาพปริศนาแมวหายภาพนี้กลายเป็นภาพไวรัลน่ารักชวนขำขัน และถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง หลายคนที่ได้เห็นต่างก็พูดเช่นเดียวกันว่าหาไม่เจอ หากไม่เห็นเฉลยก็หาไม่เจอ เจ้าเหมียวตัวจิ๋วหาที่นอนได้แนบเนียนมาก เห็นแล้วเผลอยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูไปตาม ๆ กัน


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


