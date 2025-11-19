HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มแวะห้องแฟนตอนเลิกงาน เจอภาพบาดตานอนกับชายอื่น อ้างดื้อ ๆ แค่มาช่วยประกอบราว

          หนุ่มตามดูแฟนหลังเลิกงาน ช็อกเจอภาพบาดตานอนกับชายอื่นบนเตียง แต่คู่กรณีกลับอ้างแค่มาช่วยประกอบราวตากผ้า ทำเอาเกือบปะทะกันเดือด


หนุ่มตามดูแฟนเจอนอนกับชายอื่นบนเตียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปาผัวอีซ้อ

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปาผัวอีซ้อ ลงคลิปเหตุการณ์เดือดเกี่ยวกับชายหนุ่มที่โดนนอกใจ เมื่อฝ่ายชายเห็นภาพบาดตาขณะที่แฟนสาวนอนหยอกล้อใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่น แต่พอจับได้ คู่กรณีกลับถามกลับว่าผิดตรงไหน เพราะตนเองแค่มาช่วยน้องผู้หญิงประกอบราวตากผ้าเท่านั้น

          จากคลิประบุข้อความว่า แอบมาดูแฟนที่ห้องหลังเลิกงาน เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่ โดยเป็นภาพของชายปริศนานอนพลอดรักอยู่บนเตียงกับแฟนสาวเจ้าของคลิป โดยเจ้าของคลิปบรรยายว่า ผมแอบตามไปดูแฟนหลังเลิกงาน ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เขาบอกว่ามาประกอบราวตากผ้าตอนแรก เป็นยังไง ราวตากผ้าไหมล่ะ

หนุ่มตามดูแฟนเจอนอนกับชายอื่นบนเตียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปาผัวอีซ้อ

          คลิปต่อมาเป็นภาพที่หนุ่มกับเพื่อนเข้าไปในห้องแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแฟนสาว เจ้าตัวจึงถ่ายคลิปแล้วพูดว่า "ดูเอาไว้นะ เป็นชู้" แต่ชายคู่กรณีกลับอารมณ์ขึ้นใส่ ด่ากลับว่า "ชู้... อะไรก่อน" ทำเอาชายหนุ่มจะปรี่เข้าไปเอาเรื่อง แต่หญิงสาวเอาตัวเองมาบังห้ามไว้

หนุ่มตามดูแฟนเจอนอนกับชายอื่นบนเตียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปาผัวอีซ้อ

          อย่างไรก็ดี แม้จะมีหลักฐานเป็นคลิปชัดเจน แต่ชายคู่กรณียังไม่ยอมรับอยู่ดี แม้จะถูกขู่ว่าอยากให้เรื่องนี้ถึงลูกเมียของเขาหรือไม่ แต่เจ้าตัวก็ยังโต้เถียงกลับ ไม่มีท่าทีสลดใจ ก่อนจะอ้างว่า "กูบอกว่ากูมาประกอบราวให้น้องมัน แล้วมึงเป็นอะไร"


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มแวะห้องแฟนตอนเลิกงาน เจอภาพบาดตานอนกับชายอื่น อ้างดื้อ ๆ แค่มาช่วยประกอบราว อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:15:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย