หนุ่มแวะห้องแฟนตอนเลิกงาน เจอภาพบาดตานอนกับชายอื่น อ้างดื้อ ๆ แค่มาช่วยประกอบราว

หนุ่มตามดูแฟนหลังเลิกงาน ช็อกเจอภาพบาดตานอนกับชายอื่นบนเตียง แต่คู่กรณีกลับอ้างแค่มาช่วยประกอบราวตากผ้า ทำเอาเกือบปะทะกันเดือด
จากคลิประบุข้อความว่า แอบมาดูแฟนที่ห้องหลังเลิกงาน เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่ โดยเป็นภาพของชายปริศนานอนพลอดรักอยู่บนเตียงกับแฟนสาวเจ้าของคลิป โดยเจ้าของคลิปบรรยายว่า ผมแอบตามไปดูแฟนหลังเลิกงาน ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เขาบอกว่ามาประกอบราวตากผ้าตอนแรก เป็นยังไง ราวตากผ้าไหมล่ะ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปาผัวอีซ้อ ลงคลิปเหตุการณ์เดือดเกี่ยวกับชายหนุ่มที่โดนนอกใจ เมื่อฝ่ายชายเห็นภาพบาดตาขณะที่แฟนสาวนอนหยอกล้อใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่น แต่พอจับได้ คู่กรณีกลับถามกลับว่าผิดตรงไหน เพราะตนเองแค่มาช่วยน้องผู้หญิงประกอบราวตากผ้าเท่านั้น
คลิปต่อมาเป็นภาพที่หนุ่มกับเพื่อนเข้าไปในห้องแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแฟนสาว เจ้าตัวจึงถ่ายคลิปแล้วพูดว่า "ดูเอาไว้นะ เป็นชู้" แต่ชายคู่กรณีกลับอารมณ์ขึ้นใส่ ด่ากลับว่า "ชู้... อะไรก่อน" ทำเอาชายหนุ่มจะปรี่เข้าไปเอาเรื่อง แต่หญิงสาวเอาตัวเองมาบังห้ามไว้
อย่างไรก็ดี แม้จะมีหลักฐานเป็นคลิปชัดเจน แต่ชายคู่กรณียังไม่ยอมรับอยู่ดี แม้จะถูกขู่ว่าอยากให้เรื่องนี้ถึงลูกเมียของเขาหรือไม่ แต่เจ้าตัวก็ยังโต้เถียงกลับ ไม่มีท่าทีสลดใจ ก่อนจะอ้างว่า "กูบอกว่ากูมาประกอบราวให้น้องมัน แล้วมึงเป็นอะไร"