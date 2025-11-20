HILIGHT
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ จุฑาทิพย์ วิลาด มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

 
          โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ - เหรียญรัตนาภรณ์ นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด เหตุมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศ เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

            เนื่องจาก นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 ของนางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2658 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน


ราชกิจจานุเบกษา


โพสต์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:56:15
