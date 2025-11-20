โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ จุฑาทิพย์ วิลาด มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ - เหรียญรัตนาภรณ์ นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด เหตุมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศ เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
เนื่องจาก นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 ของนางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2658 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน