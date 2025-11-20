HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้จัก กรุ๊ปเลือดทองคำ หายากที่สุดในโลก เคยเจอแค่ 50 คน นักวิจัยมุ่งหาทางเพาะพันธุ์

          รู้จัก กรุ๊ปเลือดทองคำ หายากที่สุดในโลก เคยเจอแค่ 50 คน นักวิจัยมุ่งหาทางเพาะพันธุ์ ความหวังในการช่วยชีวิตมนุษย์ 

รู้จัก กรุ๊ปเลือดทองคำ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อพูดถึงกรุ๊ปเลือด คนส่วนมากก็คงจะนึกถึงเลือดกรุ๊ป A B O หรือ AB ที่พบได้ทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าบนโลกนี้ยังมีกรุ๊ปเลือดที่หาได้ยากสุดในโลก ชนิดที่จะเกิดขึ้นทุก ๆ 6 ล้านคน นั่นคือเลือดกรุ๊ป Rh null ซึ่งถูกยกให้เป็น "กรุ๊ปเลือดทองคำ" ด้วยคุณสมบัติพิเศษ

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามหาทางเพาะเลี้ยงเลือดกรุ๊ป Rh null ในห้องปฏิบัติการ ด้วยความหวังว่าจะนำมาช่วยต่อชีวิตผู้คนมากมาย เนื่องจากกรุ๊ปเลือดทองคำนี้ คือเลือดที่สามารถถ่ายเลือดให้แก่ทุกคนบนโลกนี้ได้ โดยมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่อต้านต่ำ ในขณะที่คนซึ่งมีเลือดกรุ๊ปนี้ไม่สามารถรับเลือดจากผู้บริจาคกรุ๊ปอื่นได้เลย 

          แม้การให้เลือดนับเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของการแพทย์สมัยใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเลือดจากผู้บริจาคได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษหรือกรุ๊ปเลือดหายากทั้งหลาย

          โดยหนึ่งในกรุ๊ปเลือดที่หายากที่สุดก็คือ Rh null ที่พบผู้มีเลือดกรุ๊ปนี้เพียง 50 คนบนโลก หากพวกเขาประสบเหตุที่จำเป็นต้องได้รับเลือด โอกาสที่จะหาเลือดได้นั้นช่างยากเสียยิ่งกว่ายาก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษพวกนี้จึงมักจะแช่แข็งเลือดของตัวเองเพื่อไว้เป็นเลือดสำรองในระยะยาว 

          อนึ่ง ระบบหมู่เลือด 2 ระบบที่กระตุ้นการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุด คือ ABO และ Rh คนที่มีเลือดกรุ๊ป A จะมีแอนติเจน A บนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดง ขณะที่คนเลือดกรุ๊ป B จะมีแอนติเจน B ส่วนเลือดกรุ๊ป AB จะมีแอนติเจนทั้ง 2 ชนิด ต่างจากกรุ๊ป O ที่ไม่มีแอนติเจนทั้ง 2 ชนิด ซึ่งแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นยังสามารถเป็นได้ทั้ง Rh + และ Rh - 

          คนที่มีเลือดกรุ๊ป O - มักถูกมองเป็นผู้บริจาคครอบจักรวาล เนื่องจากหมู่เลือดของพวกเขาไม่มีทั้งแอนติเจน A และ B หรือแม้แต่ Rh แต่การพิจารณาเพียงเท่านี้ยังเป็นเรื่องผิวเผิน เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีกรุ๊ปเลือดซึ่งเป็นที่รู้จัก 47 กรุ๊ป พร้อมแอนติเจนที่แตกต่างกัน 366 ตัว นั่นหมายถึงต่อให้ผู้บริจาคเป็นคนเลือดกรุ๊ป O - ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนอื่น ๆ ได้ 

          ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแอนติเจน Rh ที่หลากหลายมากบนโลก ร่วม 50 ชนิด ทำให้การหาผู้บริจาคเลือดที่ตรงกับความต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก แต่คนซึ่งมีเลือดกรุ๊ป Rh null ไม่มีแอนติเจน Rh ทั้ง 50 ตัวนั้น ทำให้เลือดของพวกเขาสามารถเข้ากับได้กับเลือดชนิดอื่น ๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับเลือดชนิดอื่นได้เลยก็ตาม 

          ด้วยเหตุนี้ เลือดกรุ๊ป O ชนิด Rh null จึงมีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ทราบกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วย การให้เลือดกรุ๊ป O ชนิด Rh null จึงเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านต่ำ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีเพาะพันธุ์กรุ๊ปเลือดทองคำนี้

          สำหรับหนึ่งในการค้นพบคนที่มีกรุ๊ปเลือดทองคำนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี 2565 ที่โรงพยาบาลเจียงซูไท่โจว ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยมีการพบผู้หญิงที่มีกรุ๊ปเลือด Rh null ถึง 2 คน โดยเกิดจากผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง ซึ่งต้องมีการตรวจหาหมู่เลือดและแอนติบอดี ก่อนที่ต่อมาจะพบว่าพี่สาวของเธอมีกรุ๊ปเลือดเดียวกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Global Times


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก กรุ๊ปเลือดทองคำ หายากที่สุดในโลก เคยเจอแค่ 50 คน นักวิจัยมุ่งหาทางเพาะพันธุ์ โพสต์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:29:11 7,128 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย