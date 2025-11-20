รู้จัก กรุ๊ปเลือดทองคำ หายากที่สุดในโลก เคยเจอแค่ 50 คน นักวิจัยมุ่งหาทางเพาะพันธุ์ ความหวังในการช่วยชีวิตมนุษย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามหาทางเพาะเลี้ยงเลือดกรุ๊ป Rh null ในห้องปฏิบัติการ ด้วยความหวังว่าจะนำมาช่วยต่อชีวิตผู้คนมากมาย เนื่องจากกรุ๊ปเลือดทองคำนี้ คือเลือดที่สามารถถ่ายเลือดให้แก่ทุกคนบนโลกนี้ได้ โดยมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่อต้านต่ำ ในขณะที่คนซึ่งมีเลือดกรุ๊ปนี้ไม่สามารถรับเลือดจากผู้บริจาคกรุ๊ปอื่นได้เลย
แม้การให้เลือดนับเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของการแพทย์สมัยใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเลือดจากผู้บริจาคได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษหรือกรุ๊ปเลือดหายากทั้งหลาย
อนึ่ง ระบบหมู่เลือด 2 ระบบที่กระตุ้นการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุด คือ ABO และ Rh คนที่มีเลือดกรุ๊ป A จะมีแอนติเจน A บนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดง ขณะที่คนเลือดกรุ๊ป B จะมีแอนติเจน B ส่วนเลือดกรุ๊ป AB จะมีแอนติเจนทั้ง 2 ชนิด ต่างจากกรุ๊ป O ที่ไม่มีแอนติเจนทั้ง 2 ชนิด ซึ่งแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นยังสามารถเป็นได้ทั้ง Rh + และ Rh -
คนที่มีเลือดกรุ๊ป O - มักถูกมองเป็นผู้บริจาคครอบจักรวาล เนื่องจากหมู่เลือดของพวกเขาไม่มีทั้งแอนติเจน A และ B หรือแม้แต่ Rh แต่การพิจารณาเพียงเท่านี้ยังเป็นเรื่องผิวเผิน เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีกรุ๊ปเลือดซึ่งเป็นที่รู้จัก 47 กรุ๊ป พร้อมแอนติเจนที่แตกต่างกัน 366 ตัว นั่นหมายถึงต่อให้ผู้บริจาคเป็นคนเลือดกรุ๊ป O - ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนอื่น ๆ ได้
ด้วยเหตุนี้ เลือดกรุ๊ป O ชนิด Rh null จึงมีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ทราบกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วย การให้เลือดกรุ๊ป O ชนิด Rh null จึงเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านต่ำ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีเพาะพันธุ์กรุ๊ปเลือดทองคำนี้
สำหรับหนึ่งในการค้นพบคนที่มีกรุ๊ปเลือดทองคำนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี 2565 ที่โรงพยาบาลเจียงซูไท่โจว ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยมีการพบผู้หญิงที่มีกรุ๊ปเลือด Rh null ถึง 2 คน โดยเกิดจากผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง ซึ่งต้องมีการตรวจหาหมู่เลือดและแอนติบอดี ก่อนที่ต่อมาจะพบว่าพี่สาวของเธอมีกรุ๊ปเลือดเดียวกัน
เมื่อพูดถึงกรุ๊ปเลือด คนส่วนมากก็คงจะนึกถึงเลือดกรุ๊ป A B O หรือ AB ที่พบได้ทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าบนโลกนี้ยังมีกรุ๊ปเลือดที่หาได้ยากสุดในโลก ชนิดที่จะเกิดขึ้นทุก ๆ 6 ล้านคน นั่นคือเลือดกรุ๊ป Rh null ซึ่งถูกยกให้เป็น "กรุ๊ปเลือดทองคำ" ด้วยคุณสมบัติพิเศษ
โดยหนึ่งในกรุ๊ปเลือดที่หายากที่สุดก็คือ Rh null ที่พบผู้มีเลือดกรุ๊ปนี้เพียง 50 คนบนโลก หากพวกเขาประสบเหตุที่จำเป็นต้องได้รับเลือด โอกาสที่จะหาเลือดได้นั้นช่างยากเสียยิ่งกว่ายาก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษพวกนี้จึงมักจะแช่แข็งเลือดของตัวเองเพื่อไว้เป็นเลือดสำรองในระยะยาว
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแอนติเจน Rh ที่หลากหลายมากบนโลก ร่วม 50 ชนิด ทำให้การหาผู้บริจาคเลือดที่ตรงกับความต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก แต่คนซึ่งมีเลือดกรุ๊ป Rh null ไม่มีแอนติเจน Rh ทั้ง 50 ตัวนั้น ทำให้เลือดของพวกเขาสามารถเข้ากับได้กับเลือดชนิดอื่น ๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับเลือดชนิดอื่นได้เลยก็ตาม
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Global Times