จ่อสอบ หมอโฆษณาผงผัก - อาหารเสริม ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง คนเดาใช่หมอคนดังไหม ?

แพทยสภารับเรื่อง จ่อสอบปมหมอโฆษณา-แนะนำ ผงผักคุมฮอร์โมน อาหารเสริมคุมน้ำหนัก-ผิวขาว ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง คนเดาสนั่น ใช่หมอคนดังไหม
ตามที่ปรากฏว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างสรรพคุณต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้โฆษณาหรือให้การรับรองอย่างชัดแจ้ง และมีแพทย์กับประชาชนสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น แพทยสภาขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. ข้อเท็จจริงที่พบ มีการร้องเรียนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางรายได้ทำการโฆษณา แนะนำ หรือรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสริมที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว การรับประทานผงผักเพื่อควบคุมฮอร์โมน รวมทั้งการรับประทานอาหารเสริมหลายสูตรเพื่อให้ผิวขาว ซึ่งอาจขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การดำเนินการของแพทยสภา
2.1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาดังกล่าว
2.2 หากพบว่ามีการกระทำผิดจริยธรรม จะดำเนินการตามขั้นตอนทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 อย่างเคร่งครัด
2.3 ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3. คำเตือนต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาขอเตือนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกท่านว่า
- ห้าม โฆษณาหรือรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ที่เกินความจริงหรือทำให้เข้าใจผิดในสรรพคุณ
- ห้าม โฆษณาหรือรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ โดยแสดงตนในลักษณะที่ทำให้ทราบว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. คำแนะนำต่อประชาชน
- ขอให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูล แม้จะมีแพทย์เป็นผู้โฆษณาก็ตาม
- หากพบแพทย์ท่านใดทำการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ที่แพทยสภา
5. ช่องทางการร้องเรียน
- แพทยสภาโทร 0 2590 1881 หรือ www.tmc.or.th
- สายด่วน อย. 1556
แพทยสภาจะดำเนินการตรวจสอบและลงโทษทางจริยธรรมอย่างเข้มงวดต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ฝ่าฝืน เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพแพทย์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก เผยประกาศแพทย์สภา ที่ 117/2568 เรื่อง การตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีใจความดังนี้...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
ขณะที่เพจ Drama-addict ได้โพสต์ถึงประกาศแพทยสภาดังกล่าว พร้อมชี้ว่า "เขียนถึงขนาดนี้ พรี่ระบุชื่อ ระบุยี่ห้อไปเลยก็ได้ครับแพทยสภา ถถถถถถถถถถถถถถ" ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันสนั่น คาดเดากันว่าแพทย์ที่ถูกร้องเรียนนั้น เป็นใคร พร้อมผุดตัวใบ้กันเพียบ โดยหลายคนโฟกัสไปที่เรื่องผงผัก แต่ก็มีบางเพจที่มีการแท็กโยงไปยังหมอคนดังอีกราย